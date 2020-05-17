Как в идеале должен выглядеть картофель, который хранили правильно?

Новости Беларуси. Как в идеале выглядит картофель, который хранили правильно? Корреспондент СТВ Ирина Недобоева проводит эксперимент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Видите: на клубне нет ростков. Это говорит о том, что картофель хранился правильно. Но это далеко не единственный показатель. Разрежем – внутри идеально. Мякоть желтая, однородная. Как будто урожай убрали только вчера.

А ведь здесь картофель пролежал целых 8 месяцев. И при соблюдении оптимальной температуры и влажности может спокойно храниться вплоть до будущего урожая.