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Как в идеале должен выглядеть картофель, который хранили правильно?

17 мая 2020 16:32
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Новости Беларуси. Как в идеале выглядит картофель, который хранили правильно? Корреспондент СТВ Ирина Недобоева проводит эксперимент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как в идеале должен выглядеть картофель, который хранили правильно?-1

Как в идеале должен выглядеть картофель, который хранили правильно?-3

Ирина Недобоева, корреспондент:
Видите: на клубне нет ростков. Это говорит о том, что картофель хранился правильно. Но это далеко не единственный показатель. Разрежем – внутри идеально. Мякоть желтая, однородная. Как будто урожай убрали только вчера.

А ведь здесь картофель пролежал целых 8 месяцев. И при соблюдении оптимальной температуры и влажности может спокойно храниться вплоть до будущего урожая.

Как в идеале должен выглядеть картофель, который хранили правильно?-6

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# Еда # общество # Ирина Недобоева # Фотофакт

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