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«Пинокио джус». Вот что говорят о белорусском берёзовом соке за границей

17 мая 2020 16:32
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Новости Беларуси. На поистине белорусский бренд – сок березовый – облизываются даже в Китае, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Пинокио джус». Вот что говорят о белорусском берёзовом соке за границей-1

«Пинокио джус». Вот что говорят о белорусском берёзовом соке за границей-3

Елена Сычевская, заведующая складом Быховского консервно-овощесушильного завода:
Сок березовый очень пользуется спросом у нас, в Беларуси. За границей наш сок березовый называют «пинокио джус». Это кладезь витаминов и сила для беременных и кормящих женщин.

Круглый год на складе готовой продукции завода есть закатки с овощами и фруктами. Правда, товар этот здесь не залеживается.

«Пинокио джус». Вот что говорят о белорусском берёзовом соке за границей-6

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# Еда # общество # Ирина Недобоева # Елена Сычевская # Фотофакт

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