«Пинокио джус». Вот что говорят о белорусском берёзовом соке за границей

Новости Беларуси. На поистине белорусский бренд – сок березовый – облизываются даже в Китае, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Елена Сычевская, заведующая складом Быховского консервно-овощесушильного завода:

Сок березовый очень пользуется спросом у нас, в Беларуси. За границей наш сок березовый называют «пинокио джус». Это кладезь витаминов и сила для беременных и кормящих женщин.

Круглый год на складе готовой продукции завода есть закатки с овощами и фруктами. Правда, товар этот здесь не залеживается.