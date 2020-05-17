«Пинокио джус». Вот что говорят о белорусском берёзовом соке за границей

Новости Беларуси. На поистине белорусский бренд – сок березовый – облизываются даже в Китае, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. На поистине белорусский бренд – сок березовый – облизываются даже в Китае, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Елена Сычевская, заведующая складом Быховского консервно-овощесушильного завода:
Сок березовый очень пользуется спросом у нас, в Беларуси. За границей наш сок березовый называют «пинокио джус». Это кладезь витаминов и сила для беременных и кормящих женщин.
Круглый год на складе готовой продукции завода есть закатки с овощами и фруктами. Правда, товар этот здесь не залеживается.
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