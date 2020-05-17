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Сохраняя все витамины. Как в Беларуси производят замороженные смеси овощей, фруктов и ягод

17 мая 2020 16:33
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Новости Беларуси. Именно так выглядит процесс шоковой заморозки овощей, фруктов и ягод. Полный цикл переработки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сохраняя все витамины. Как в Беларуси производят замороженные смеси овощей, фруктов и ягод -1

Сохраняя все витамины. Как в Беларуси производят замороженные смеси овощей, фруктов и ягод -3

Сначала витаминные ассорти попадают в «джакузи», потом нарезка и промышленная «криосауна».

Сохраняя все витамины. Как в Беларуси производят замороженные смеси овощей, фруктов и ягод -6

Алексей Герасименок, машинист холодильных установок комбината «Тепличный»:
Когда продукция поступает в камеру, за счет больших вентиляторов, которые там установлены, продукция подбрасывается, под большой температурой минусовой она замораживается постепенно, за какое-то количество времени, и выходит из тоннеля. Все сохраняется, никакие полезные вещества из-за этого не теряются.

Сохраняя все витамины. Как в Беларуси производят замороженные смеси овощей, фруктов и ягод -9

Сохраняя все витамины. Как в Беларуси производят замороженные смеси овощей, фруктов и ягод -11

Сохраняя все витамины. Как в Беларуси производят замороженные смеси овощей, фруктов и ягод -13

Эту линию на комбинате «Тепличный» под Оршей установили меньше года назад. И уже ощутили выгоду. Замороженные витаминные смеси в упаковках от 0,5 килограмма до 25 уходят как горячие пирожки с прилавка. Еще бы! Наша продукция не уступает зарубежным аналогам. Приятный бонус – приемлемая цена.

Сохраняя все витамины. Как в Беларуси производят замороженные смеси овощей, фруктов и ягод -16

Сохраняя все витамины. Как в Беларуси производят замороженные смеси овощей, фруктов и ягод -18

Сохраняя все витамины. Как в Беларуси производят замороженные смеси овощей, фруктов и ягод -20

Сохраняя все витамины. Как в Беларуси производят замороженные смеси овощей, фруктов и ягод -22

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# Предприятия Беларуси # общество # Ирина Недобоева # Фотофакт

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