Сохраняя все витамины. Как в Беларуси производят замороженные смеси овощей, фруктов и ягод

Новости Беларуси. Именно так выглядит процесс шоковой заморозки овощей, фруктов и ягод. Полный цикл переработки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сначала витаминные ассорти попадают в «джакузи», потом нарезка и промышленная «криосауна».

Алексей Герасименок, машинист холодильных установок комбината «Тепличный»:

Когда продукция поступает в камеру, за счет больших вентиляторов, которые там установлены, продукция подбрасывается, под большой температурой минусовой она замораживается постепенно, за какое-то количество времени, и выходит из тоннеля. Все сохраняется, никакие полезные вещества из-за этого не теряются.