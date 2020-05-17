«Сохранить свой статус «бульбаша». Показываем, как выглядит изнутри цех по производству картошки-фри

Новости Беларуси. В Толочине вот-вот сдадут под ключ и новенький цех по производству картошки-фри, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он первый в Беларуси. И это тоже своеобразная подушка безопасности.

Ежегодно в страну экспортируется не меньше 5 000 тонн этого популярного фастфуда. Зачем платить соседу, если можем сами переработать то, что выращиваем и бережно храним?