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«Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин». Чем привлекательна «еда из банки» и как её производят

17 мая 2020 17:18
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Новости Беларуси. Морковь, капуста, свекла, соки и пюре. С конвейера быховского консервного завода баночки с овощами и фруктами выезжают практически беспрерывной лентой круглый год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это урожай еще 2019 года. Собранный с полей продуктовый запас ждет своей трансформации в хранилищах.

«Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин». Чем привлекательна «еда из банки» и как её производят-1

«Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин». Чем привлекательна «еда из банки» и как её производят-3

Никаких консервантов и красителей. Натурпродукт made in Belarus. Чтобы не пропадало заготовленное добро, его пускают на переработку. Морковь, томаты, свекла в собственном соку. Для гурманов – лечо, овощная икра и даже первые блюда, надежно спрятанные под жестяной крышкой.

Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах

«Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин». Чем привлекательна «еда из банки» и как её производят-6

Елена Сычевская, заведующая складом Быховского консервно-овощесушильного завода:
Это же готовый гарнирчик у вас. А борщик: вы открыли – за пять минут готовый обед. Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин. Во-первых, это натурально, это вкусно и того достойно.

«Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин». Чем привлекательна «еда из банки» и как её производят-9

Над рецептурой здесь ломают головы постоянно. И в точку – это когда покупатель еще не успел подумать, чтобы еще такого попробовать, а завод уже выпустил новинку.

«Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин». Чем привлекательна «еда из банки» и как её производят-12

«Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин». Чем привлекательна «еда из банки» и как её производят-14

Юлия Федорова, мастер цеха Быховского консервно-овощесушильного завода:
Если в других странах умеют изготавливать новые виды продукции, то чем мы хуже? У нас есть хранилища для хранения сырья, и мы тоже можем изготавливать продукцию не хуже их. Разрабатываем новые, современные рецептуры, с каждым годом все больше и больше.

«Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин». Чем привлекательна «еда из банки» и как её производят-17

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У быховского консервного завода есть собственные сельхозугодия. Здесь точно знают: что посеешь, то и закатаешь.

«Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин». Чем привлекательна «еда из банки» и как её производят-20

«Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин». Чем привлекательна «еда из банки» и как её производят-22

«Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин». Чем привлекательна «еда из банки» и как её производят-24

Чтобы не только обеспечить страну, но еще и заработать на экспорте, завод закупает излишки у хозяйств района. В планах – подключить к списку поставщиков еще и фермеров.

«Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин». Чем привлекательна «еда из банки» и как её производят-27

«Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин». Чем привлекательна «еда из банки» и как её производят-29

Александр Бондарев, управляющий Быховского консервно-овощесушильного завода:
Овощи, которые убираются нашими сельскохозяйственными организациями, поступают на наш завод. Мы их перерабатываем. И это действительно обеспечение стратегической продовольственной безопасности нашего государства.

# Сельское хозяйство # общество # Ирина Недобоева # Елена Сычевская # Юлия Федорова # Александр Бондарев # Фотофакт

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