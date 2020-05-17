«Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин». Чем привлекательна «еда из банки» и как её производят

Новости Беларуси. Морковь, капуста, свекла, соки и пюре. С конвейера быховского консервного завода баночки с овощами и фруктами выезжают практически беспрерывной лентой круглый год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это урожай еще 2019 года. Собранный с полей продуктовый запас ждет своей трансформации в хранилищах.

Никаких консервантов и красителей. Натурпродукт made in Belarus. Чтобы не пропадало заготовленное добро, его пускают на переработку. Морковь, томаты, свекла в собственном соку. Для гурманов – лечо, овощная икра и даже первые блюда, надежно спрятанные под жестяной крышкой. Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах

Елена Сычевская, заведующая складом Быховского консервно-овощесушильного завода:

Это же готовый гарнирчик у вас. А борщик: вы открыли – за пять минут готовый обед. Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин. Во-первых, это натурально, это вкусно и того достойно.

Над рецептурой здесь ломают головы постоянно. И в точку – это когда покупатель еще не успел подумать, чтобы еще такого попробовать, а завод уже выпустил новинку.

Юлия Федорова, мастер цеха Быховского консервно-овощесушильного завода:

Если в других странах умеют изготавливать новые виды продукции, то чем мы хуже? У нас есть хранилища для хранения сырья, и мы тоже можем изготавливать продукцию не хуже их. Разрабатываем новые, современные рецептуры, с каждым годом все больше и больше.

Чтобы не только обеспечить страну, но еще и заработать на экспорте, завод закупает излишки у хозяйств района. В планах – подключить к списку поставщиков еще и фермеров.