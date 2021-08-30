Как энергоресурсы влияют на цену удобрений и почему дорожают социально значимые продукты?

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

Раньше 100-120 рублей стоил карбамид, аммофос стоил 360 рублей. Сейчас 1 000 рублей (тонна) того же карбамида и 800 рублей аммофоса, который привезен из России, из-под Мурманска. Его себестоимость намного выше, я уверен. А тут 1 000 рублей стал карбамид, который производит наше предприятие, белорусское. Почему такие цены? Почему они так растут?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я перефразирую вопрос. Почему такая цена, я понимаю прекрасно. Есть у нас такой список социально значимых продуктов, в который входят хлеб, молоко, и на это нельзя повышать цену. Почему если это для нас очень важная отрасль, сельское хозяйство, возможно посмотреть на эту проблему таким образом, что какие-то вещи, например, удобрения, могут иметь конкретную цену и не могут дорожать? Хотя бы на момент этого аграрного года. Возможно ли такое?