Как энергоресурсы влияют на цену удобрений и почему дорожают социально значимые продукты?
Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Раньше 100-120 рублей стоил карбамид, аммофос стоил 360 рублей. Сейчас 1 000 рублей (тонна) того же карбамида и 800 рублей аммофоса, который привезен из России, из-под Мурманска. Его себестоимость намного выше, я уверен. А тут 1 000 рублей стал карбамид, который производит наше предприятие, белорусское. Почему такие цены? Почему они так растут?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я перефразирую вопрос. Почему такая цена, я понимаю прекрасно. Есть у нас такой список социально значимых продуктов, в который входят хлеб, молоко, и на это нельзя повышать цену. Почему если это для нас очень важная отрасль, сельское хозяйство, возможно посмотреть на эту проблему таким образом, что какие-то вещи, например, удобрения, могут иметь конкретную цену и не могут дорожать? Хотя бы на момент этого аграрного года. Возможно ли такое?
Сергей Кравцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
По законодательной системе, конечно, все возможно. Если будет чья-то инициатива, мы необходимый закон примем.
Кирилл Казаков:
Вот вам инициатива, высказанная в прямом эфире государственного телеканала.
Сергей Кравцов:
Сегодня есть дотации для сельского хозяйства, которые уменьшают себестоимость по разным видам продукции – и молоко, и мясо, и удобрения. Это частный случай.
Кирилл Казаков:
Но таких частных случаев достаточно много. Про то, что некоторая продукция у нас тоже зависит от урожайности года. Например, если продавцы удобрений понимают, что год будет плохой, они цену просто повышают. То есть таким образом играют.
Сергей Кравцов:
Я думаю, это не в нашей стране. У нас других вопросов… Например, во сколько раз увеличились в этом году энергоресурсы? Любое удобрение связано с энергоресурсами. Если 17 раз поднималось по копейке топливо, так же и это. Это же все энергоресурсы, которые необходимы. Президент сказал, что у нас в следующем году будут одинаковые цены на газ, что существенно уменьшится на энергоресурсах, тех же самых производствах. Удобрения.
Алена Сырова, СТВ:
Едва ли они подешевеют.
Сергей Кравцов:
Конечно, подешевеют. Про мочевину. У россиян там 70 долларов за куб, у нас получается 130. Это же тоже себестоимость этой продукции.
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