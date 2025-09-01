Глава Еврокомиссии посетила польско-белорусскую границу

Глава Еврокомиссии начала свой четырехдневный тур по странам, якобы стоящим на передовой в борьбе с миграционным кризисом. Маршрут включает остановки в Финляндии, Эстонии, Польше, Литве, Болгарии и Румынии. Так, накануне Урсула фон дер Ляйен побывала на польско-белорусском рубеже, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит начался с осмотра усиленной приграничной стены, после чего премьер Польши и глава Еврокомиссии провели пресс-конференцию. Фон дер Ляйен заявила, что будущий бюджет ЕС на 2028-2034 годы утроит финансирование для государств-участников, имеющих границу с Россией и Беларусью. Помимо этого, Польше одобрят кредит на милитаризацию из нового фонда ЕС по перевооружению на 150 миллиардов евро. Она также сообщила, что уже 19 стран Евросоюза подали заявки на поддержку в рамках этого инструмента.