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Хватает ли кадров в белорусском сельском хозяйстве? Рассказали в Витебской ветеринарной академии

30 августа 2021 18:27
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Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».

Хватает ли кадров в белорусском сельском хозяйстве? Рассказали в Витебской ветеринарной академии-1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Александр Васильевич, а как у нас с кадрами? Насколько мы качественно готовим кадры сельского хозяйства? И есть ли запрос по поводу того, что кто-то из иностранцев приезжал, учился?

Алена Сырова, СТВ:
И я еще хочу отметить, что Александр Васильевич рушит шаблоны о том, как выглядит человек, который работает в сельском хозяйстве, в аграрном секторе. Что вас вообще подтолкнуло, чтобы связать свою жизнь именно с этой сферой?

Хватает ли кадров в белорусском сельском хозяйстве? Рассказали в Витебской ветеринарной академии-4

Александр Соловьев, декан факультета международных связей, профориентации и довузовской подготовки Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины:
В первую очередь, следует должное отдать родителям, которые воспитали, которые, несмотря на то, что я родился в областном центре, ежегодно – каникулы, бабушка, дедушка. Любовь к природе, животным побудили меня в конечном итоге стать студентом Витебской государственной академии ветеринарной медицины, а потом уже продолжить свой путь в науке, где и по сегодня я являюсь сотрудником данного вуза.

Кирилл Казаков:
Качество образования. Хватает ли у нас специалистов? Потому что с точки зрения образования еще Советского Союза Беларусь славилась разносторонним образованием – и инженерным, и сельскохозяйственным. У нас как сейчас?

Хватает ли кадров в белорусском сельском хозяйстве? Рассказали в Витебской ветеринарной академии-7

Александр Соловьев:
Хотелось бы отметить, что качество образования всегда следует судить по ядру каждого высшего учебного заведения. А ядро – это профессорско-преподавательский состав. Если брать, например, по Витебскому ветеринарному вузу, то здесь потенциал из 310 преподавателей, которые задействованы в образовательном процессе. Свыше 70 % являются остепененными. Во-вторых, хотелось бы обозначить тот факт, что в ветеринарное образование или сельское хозяйство должны идти люди, которые знакомы с этим укладом жизни, которые любят животных, землю, любят то, чем они планируют заниматься в будущем. И сегодня не стоит лукавить – имеются проблемы закрепляемости кадров, хотя государство создало огромное количество преференций для абитуриентов, которые могут поступать в аграрные вузы.

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# Сельское хозяйство # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Александр Соловьев # Фотофакт

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