Хватает ли кадров в белорусском сельском хозяйстве? Рассказали в Витебской ветеринарной академии

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Александр Васильевич, а как у нас с кадрами? Насколько мы качественно готовим кадры сельского хозяйства? И есть ли запрос по поводу того, что кто-то из иностранцев приезжал, учился? Алена Сырова, СТВ:

И я еще хочу отметить, что Александр Васильевич рушит шаблоны о том, как выглядит человек, который работает в сельском хозяйстве, в аграрном секторе. Что вас вообще подтолкнуло, чтобы связать свою жизнь именно с этой сферой?