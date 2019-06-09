Как будет развиваться нефтехимическая отрасль Беларуси? Подводим итоги визита Александра Лукашенко на «Нафтан»

Новости Беларуси. Будет экономика – будет государство. Будет экспорт – будет экономика. Вот такое замысловатое на первый взгляд кольцо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но если чуть подробнее вникнуть в теорию того, что вкладывается в понятие «страна с открытой экономикой» (Беларусь как раз такое государство), то сложного здесь ничего нет. Чтобы развиваться, нужно продавать минимум 70 %, а лучше больше, от того, что производится. Внутренний рынок компактный, собственных ресурсов недостаточно – значит, расчет на экспорт.

Лукавить не будем: существенную долю в белорусском экспорте составляют нефтепродукты. По итогам 2018 года мы продали товаров почти на 40 миллиардов долларов, и около 7,5 из них – нефтепродукты. Исходя из цифр, стоит ли говорить, что нефтепереработка (наравне с поставками калийных удобрений) – стратегическая для страны отрасль? Ее эффективность напрямую зависит от объема переработанной нефти и глубины переработки. То есть сколько готового продукта получается из сырья, и насколько разнообразна продуктовая линейка.

В 2018 году на Мозырском НПЗ глубина переработки составила 78 %, на «Нафтане» – 72 %. В то время как на европейских заводах – 95 %, в США и вовсе 97 %. Выход один – модернизация заводов. И все необходимые решения были приняты, государство выполнило все обязательства. Цена вопроса – более 2 миллиардов долларов. Оба проекта на завершающей стадии.

На контроле ситуацию держит лично Президент. Александр Лукашенко на неделе посетил новополоцкий «Нафтан». Но обсуждали, конечно, не только нефтепереработку. Подробнее о рабочей поездке главы государства – корреспондент Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Еще 61 год назад на карте этого города не было. Его возводили в параллель с новым заводом – большим стратегическим для экономики объектом. Тогда «Нафтан» и начинал развивать прибыльную отрасль страны. Площадку для нефтеперерабатывающего комплекса выбирали с умом. Удобная логистика: база должна была стать выгодной для экспорта черного золота в страны Западной Европы.

«Нафтан» – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Европе, поставляющий на внешний рынок 60 % продукции. Во многом от его успеха зависит стабильность и развитие всей области. Предприятие – половина промышленности Витебского региона. Как только комплекс начинает «покачивать», реагируют показатели по всему региону. От зависимости в теории хотят уйти, но для практики нужна стратегия. Александр Лукашенко: «Проблемы надо решать, видеть стратегию» Увеличить потенциал предприятию помогут крупные инвестиции. В проект модернизации «Нафтана» уже вложили немаленькие деньги.

Вот эту «паутину» из 5000 километров труб на почти 3 гектарах земли нефтехимики называют сердцем НПЗ. Установка первичной переработки – уникальная АТ-8. Именно сюда попадает сырье, и здесь же делится на фракции. Ей под силу перерабатывать 750 тонн в час, а глобально – 6 миллионов тонн в год.

Артем Дудник, заместитель начальника производства по первичной переработке ОАО «Нафтан»:

Ее уникальность заключается не столько в объеме переработки, сколько в самой технологии, которая применяется на этом объекте. Одноколонная схема переработки нефти позволяет максимально эффективно с минимальными энергозатратами получить качественную продукцию по аналогии с двухколонными схемами. При этом нужно отметить, что глубина извлечения светлых нефтепродуктов из мазута здесь на уровне 1-1,5 %, что является очень низким показателем. Сейчас у установки «нефтяной детокс». Голодать приходится от безысходности – из-за грязной российской нефти: на диету АТ-8 посадили, боясь залить яд в организм. Запустить систему готовы в любой момент, как только решится вопрос с инцидентом.

– Мозырь у нас захлебнулся относительно, а «Нафтан»?

– Мы успели отреагировать.

– То есть вы остановились?

– Мы снизили загрузку – первое действие сделали. Рассчитали нашу загрузку, на которой мы можем работать одной установкой для того, чтобы не прекращать выпуск химической продукции.

Сумму ущерба пострадавшим специалисты еще подсчитывают и вслух конкретные цифры не озвучивают. Наверняка, речь о сотнях миллионов долларов. Но ясно, что вопрос решать нужно по справедливости. Лишнего мы не просим. Александр Лукашенко: «Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти» С модернизацией здесь и так каждый рубль под счет. О финансовой нагрузке говорят. С работой не в полную мощность в условиях нехватки сырья завод потерял значительную прибыль.

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:

С точки зрения того, что наше предприятие недополучило определенную прибыль, и мы сегодня подсчитываем и до конца еще не подсчитали те убытки, которые мы получили от этой ситуации. Конечно же, недополучение денежных средств очень влияет на ход. Нам придется брать дополнительный кредит, а для нас это дополнительная нагрузка. Эти вопросы мы будем решать.

Воплощение этого амбициозного проекта – важное событие не только в масштабах завода, но и всей страны. Президенту показали комплекс замедленного коксования, который объединит цепочку из пяти установок. Так на предприятии начнут получать совершенно новые продукты – нефтяной кокс и элементарную серу. А еще повысят глубину переработки до 90 % и избавятся от образующихся в процессе тяжелых остатков.

Юрий Паршонок, заместитель генерального директора – руководитель дирекции по инвестиционным проектам, строительству и ремонту ОАО «Нафтан»:

Сама по себе установка УЗК уникальная для Республики Беларусь. Определенные виды строительных работ выполнялись в республике впервые. Технологическая конструкция более 112 метров высотой. Монтаж коксовых барабанов. Специально привлекались грузоподъемные механизмы, которых на территории Евразии только два, для того, чтобы их смонтировать.

Специалисты подсчитали, что инвестиции окупятся через 4-7 лет. Спрос на продукцию будет. К примеру, нефтяной кокс используют в качестве топлива в цементной промышленности и в энергетике. А в миксе он пригодится в металлургии. К каждому элементу всей цепочки переработки на «Нафтане» пристальное внимание. К качеству нефти – особый подход, все же это вопрос репутации всей страны. Нефтепереработчики проверяют и после нефтедобытчиков. Здесь пять собственных лабораторий. Каждая с точностью оценивает нефть и выпущенные продукты.

Сергей Сушко, начальник центральной лаборатории ОАО «Нафтан»:

Каждый из этих показателей важен для ведения технологического процесса. Содержание серы важно для работы нашего технологического оборудования. Содержание воды – лишняя влага сказывается на работе оборудования, и в то же время она сказывается на количестве нефти.

В качестве белорусского никто не сомневается. Кстати, сами мы в год добываем около 2 миллионов тон нефти. Чуть позже на совещании Президент просил об этом не забывать: добыча своего сырья – тоже перспектива. Александр Лукашенко: «Всё, о чем правительство и руководители НПЗ просили у меня для завершения модернизации, было поддержано на 100 %» Но одно дело добывать и перерабатывать, совсем другое – продавать выгодно.

Чтобы прилично жить, надо прилично зарабатывать и не упускать свой шанс. У белорусов с коммерческой жилкой пока что проблемы. Александр Лукашенко: «Мы вот такие «памяркоўныя»: произвести – произведем, а вот от продажи получить доход больше мы пока не умеем» Добиваться хороших результатов механизмы и конструкции сами по себе не могут, ко всему должна приложиться рука человека. Сегодня на «Нафтане» работают более 10 тысяч человек.

С ними Президент после совещания общался о комфорте жизни – развитие социальной инфраструктуры нельзя прекращать, для завода это небольшая нагрузка. А еще о мировом шторме, слухах. Президент заверил: продавать стратегические предприятия никто не будет. Специализация белорусских НПЗ, развитие отрасли и слухи о приватизации. Александр Лукашенко ознакомился с работой «Нафтана» Как бы там ни было, мы в любом случае «за» свои интересы не в ущерб кому-то.