Игорь Брыло: «Отношения с Россельхознадзором дисциплинировали очень серьёзно»

Новости Беларуси. Главное аграрное событие года с представительской функцией – выставка «Белагро-2019». Около 25 тысяч квадратов выставочных площадей, более 550 компаний из трех десятков стран, свыше 300 единиц техники. В общем, все то, чем гордимся и на что ставим в будущем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для нас выставка послужила поводом для обстоятельного разговора о развитии АПК с Игорем Брыло, заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия. «Нам уже 95 стран мало, мы хотим скорее сотню перешагнуть» Юлия Огнева, СТВ:

Игорь Вячеславович, выставка «Белагро» каждый год – это отмерение этапа. По итогам «Белагро-2018» было подписано контрактов на 100 миллионов долларов. По итогам этого вы ожидаете превышения этой цифры?

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Она однозначно будет превышена, потому что мы практически в режиме онлайн, встречаясь с нашими руководителями предприятий, разговариваем о том, сколько было клиентов примерно, партнеров и так далее. В принципе, все довольны. Цель этой выставки – именно заключить побольше контрактов, чтобы наша продукция могла реализовываться в разные страны мира. Нам уже 95 стран мало, мы хотим скорее сотню перешагнуть. Юлия Огнева:

Думаете, в этом году получится? Игорь Брыло:

А почему нет? Сами ставим себе задачи, сами выполняем. Конечно, перешагнем.

Органическое земледелие – дельта для фермеров, для частников Юлия Огнева:

Давайте про органическое земледелие, не так далеко мы находимся от стенда. Законодательство соответствующее принято. Скажите, на что оно больше все-таки направлено – на частного фермера или на государственное хозяйство? Игорь Брыло:

Это очень интересная линейка продуктов питания. Может быть, она не для каждого гражданина. Но, тем не менее, она присутствует на прилавках в разных странах мира, должна присутствовать и у нас. Я затрудняюсь ответить, способно ли сработать органическое земледелие, вообще органическое производство на крупных молочно-товарных комплексах, на крупных ведениях хозяйств. Наверное, нет. Сугубо мое мнение: здесь как раз дельта для фермеров появляется, для частников.

Юлия Огнева:

Не могу не спросить про по посевную. Говорят, прошла как никогда организованно. Так ли это? Игорь Брыло:

Слава богу, что нам погода помогла. Сделали мы задел на будущее немножко больше, чем в прошлом году. Практически зерновых, зернобобовых посеяли на площади 2,5 миллионов гектар – это порядка 400 тысяч гектаров мы добавили к уровню прошлого года. Увеличили посевы рапса, трав. Планируем при благоприятных, нормальных условиях порядка 8,5 миллионов валового сбора зерна собрать. Ни одна страна мира не прошла так быстро сертификацию в Китае, как прошли наши предприятия Юлия Огнева:

Мало вырастить, надо еще и продать. В последнее время сильно активизировались поставки в Китай. Скажите, как в этом направлении будете двигаться дальше.

Игорь Брыло:

Вы знаете, это просто стратегическое направление – Китай. На высоком политическом уровне были решены вопросы вообще сертификации наших предприятий. Ни одна страна мира не прошла за 2 года – так быстро – сертификацию, как прошли наши предприятия. Мы сертифицировали все 54 молочных предприятия, два мясокомбината, пять крупнейших наших птицефабрик на предмет поставки. Смотрится логистическое плечо, логистика, транспорт, доставка продукции. Есть некоторые нюансы. Тем не менее, за прошлый год мы экспортировали на 82 миллиона долларов и практически более чем в четыре раза увеличили уровень экспорта к уровню 2017 года. Начало этого года у нас тоже идет нормально, положительно. Первые четыре месяца – порядка 22 миллионов долларов поставлено, около 125 % роста экспорта. Юлия Огнева:

До конца года на какую сумму можно рассчитывать? На 100 выйдем?

Игорь Брыло:

Хотелось бы 100 миллионов нам перешагнуть, потому что должна быть положительная динамика с этой страной однозначно. Европейская миссия была удивлена, посещая наши предприятия Юлия Огнева:

Была информация о том, что приезжали европейские специалисты, проводили аудит нашего ветеринарного контроля. Расскажите об этом. Что этот визит может значить в дальнейшем для нас? Игорь Брыло:

Миссия была в мае. Порядка 10 дней они инспектировали наши не только предприятия (затронули предприятия молочной отрасли, мясной, рыбной), они еще смотрели лабораторный наш контроль на остатки вредных веществ животноводческой продукции.

В целом положительная оценка. Я хочу сказать, не кривя душой: они были удивлены, посещая наши предприятия. Помимо предприятий они еще смотрели сырьевые зоны, то есть они были у нас и на молочно-товарных фермах. Предварительно оценку они дали нам хорошую. Но сейчас мы ждем пакет документов, уже официальный ответ от европейской миссии. Сказать пока сложно, что у нас с Европой хороший товарооборот идет. Тем не менее, уже по ряду видов продукции мы поставляем. Это касается и молочной продукции, и льна, и рапсового масла, и других позиций. То есть рынок надо завоевывать. И понятно, что хотим получить и европейский сертификат для большего количества предприятий. Юлия Огнева:

Все нам это в плюс, мы становимся лучше. Игорь Брыло:

Это все нам в плюс, это наш бренд белорусский. Очередной раз подтверждаем свое качество. В этом направлении работаем практически ежедневно.