«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале

Новости Беларуси. Главное аграрное событие года с представительской функцией. Выставка «Белагро–2019». Около 25 тысяч квадратов выставочных площадей, более 550 компаний из 30 стран, свыше 300 единиц техники. В общем, все то, чем гордимся и на что ставим в будущем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Технологии будущего, коммерческие успехи и советы от чемпионов, а также традиции «Белагро» – конкурс коровьей красоты, по моде стриженые овцы, все самое вкусное, зрелищное и передовое. Белорусская аграрная неделя собрала на сей раз 550 участников из 29 стран.

Выставка всегда собирает не только аграрных коммерсантов и простых зевак, ведь это не только бизнес и зрелище. Здесь большой государственный интерес.

В аграрном секторе заняты 9 % трудоспособных белорусов. На продаже продовольствия каждый год мы зарабатываем порядка 4 миллиардов долларов, а в структуре экспорта доля АПК – 18 %. Так что на «Белагро» вип-персоны – постоянные гости. Игорь Брыло: «Отношения с Россельхознадзором дисциплинировали очень серьёзно»

Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:

Из года в год экспорт растет, не исключение и этот год. Мы имеем по итогам перового квартала более 100 % экспорта, мы расширяем зону движения в разные страны мира. С каждым годом количество стран, куда идет экспорт, увеличивается. Сегодня мы имеем более 80 стран, куда поставляем свою продукцию.





Что говорить, только по поставкам сыра Беларусь уже обошла такие знаковые державы, как Австрия и Швейцария. Аграрии страны на выставке каждый год стараются подремонтировать все, на что способны. Самые модные тенденции собраны здесь: от норковых шуб до комбайнов.

И искусственным интеллектом тоже не обделено современное сельское хозяйство. Из последних тенденций – точечное земледелие уже на стадии внедрения. Данные с земли и с воздуха обрабатывает автоматизированная система, составляет карту полей, историю севооборота. А дальше дает команду: здесь и параллельное вождение, и точный высев, и главное – мгновенные решения, куда и что нужно точечно внести, чтобы получить максимум урожая.

Недешевое удовольствие, но будущее – и здесь без вариантов – за технологиями. Что еще модно нынче у аграриев, так это натуральность. Борьба с загрязнением почвы, воды, воздуха – это само собой, но еще и особые требования к производителям продовольствия.

Полезное питание уже не просто забота о здоровье, можно сказать, модное хобби. В Беларуси тенденцию не пропустили – закон об органической продукции принят, есть и результаты.

Наталья Поречина, координатор проектов Центра экологических решений:

Если в 2018 году было 20 органических производителей, то сегодня 27 получивших сертификат и еще около 10 производителей находятся в переходном периоде. Они вступили на путь производства органической продукции, но пока не получили сертификаты как органические производители.

Производители органики отказываются от использования химии (защиты, стимуляторов роста). Без них уже растят зерновые, овощи, ягоды. В сторону повышенной натуральности разворачиваются не только фермеры, но и достаточно крупные хозяйства.

Что особенно приятно, на «Белагро» можно не только смотреть, покупать и пробовать. «Чемпиона вкуса» тоже традиционно выбирают здесь.

Андрей Кириенко, организатор конкурса «Чемпион вкуса»:

Мы просто покупаем в магазине продукты, шифруем и даём людям под номерами попробовать. В честной борьбе, без этикеток, без брендов определить, кто самый вкусный. Победитель конкурса получает право маркировки своей продукции знаком «Чемпион вкуса». Его легко можно найти на полках магазинов.

Привередливы не только привычные к жестким ГОСТам белорусы, европейская публика тоже хочет питься вкусно и полезно.

Ольга Хунгер, представитель Министерства экономических отношений и энергетики (Германия):

Немецкие потребители обращают внимание на то, содержатся ли генномодифицированные организмы, в каких условиях производятся продукты питания, обращается ли внимание на благосостояние животных. Чтобы учитывать эти специальные требования, производители должны адаптировать свои технологии.

Ольга Хунгер представляет немецких производителей. На общем стенде 18 компаний из Германии. И это не считая тех, кто уже работает через белорусских партнеров, а значит, через них представлен на «Белагро». На выставке демонстрируют свои технологии, изучают опыт и продукцию белорусов.

Сегодня уже недостаточно следить за развитием АПК в своей стране, глобализация толкает к тесному сотрудничеству. Чтобы выдерживать конкуренцию, качество нужно постоянно повышать, друг у друга учиться. Англичане на «Белагро» привезли в том числе двигатели. Крупная компания (восемь заводов по всему миру) сотрудничает с нашими промышленными.

Дейв Робинсон, директор по развитию компании по производству двигателей (Великобритания):

Мы рассматриваем Беларусь как перспективный рынок. Мы наблюдаем, что многие решают выйти на экспорт и поставлять свою продукцию в европейские страны. Мы обладаем огромным опытом в установке двигателей на машины, которые будут экспортироваться. Мы хотим нашими двигателями помочь местным производителям выходить в Европу. Наша компания хорошо знает Беларусь, и мы считаем белорусский инженерный уровень очень высоким, он таким был в течение десятилетий. И сейчас наши инженеры говорят с белорусскими инженерами на одном языке.

Белорусские производители техники, конечно, тоже выставили свои новинки. Из Бобруйска, например, привезли вот такую чудо-бочку. Она же – машина для внесения жидких удобрений. Холдинг в целом смог неплохо прорекламировать свою линейку.

Надежда Лазаревич, генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш»:

Подписали уже контракты с Мадагаскаром, Казахстаном, Швецией, Суданом – те страны, которые приехали на выставку и с которыми мы уже успели обсудить вопросы по поставке техники.

Демонстрировали на выставке не только новинки, но и ретро-технику. Парад машин сменялся парадом пернатых и копытных. Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси Пока бизнесмены налаживали связи и ставили подписи под контрактами, гости выставки успели выбрать лучшую буренку.

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