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«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале

09 июня 2019 18:40
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Новости Беларуси. Главное аграрное событие года с представительской функцией. Выставка «Белагро–2019». Около 25 тысяч квадратов выставочных площадей, более 550 компаний из 30 стран, свыше 300 единиц техники. В общем, все то, чем гордимся и на что ставим в будущем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-1

Технологии будущего, коммерческие успехи и советы от чемпионов, а также традиции «Белагро» – конкурс коровьей красоты, по моде стриженые овцы, все самое вкусное, зрелищное и передовое. Белорусская аграрная неделя собрала на сей раз 550 участников из 29 стран.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-4

Выставка всегда собирает не только аграрных коммерсантов и простых зевак, ведь это не только бизнес и зрелище. Здесь большой государственный интерес.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-7

В аграрном секторе заняты 9 % трудоспособных белорусов. На продаже продовольствия каждый год мы зарабатываем порядка 4 миллиардов долларов, а в структуре экспорта доля АПК – 18 %. Так что на «Белагро» вип-персоны – постоянные гости.

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«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-10

Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:
Из года в год экспорт растет, не исключение и этот год. Мы имеем по итогам перового квартала более 100 % экспорта, мы расширяем зону движения в разные страны мира. С каждым годом количество стран, куда идет экспорт, увеличивается. Сегодня мы имеем более 80 стран, куда поставляем свою продукцию.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-13



Что говорить, только по поставкам сыра Беларусь уже обошла такие знаковые державы, как Австрия и Швейцария. Аграрии страны на выставке каждый год стараются подремонтировать все, на что способны. Самые модные тенденции собраны здесь: от норковых шуб до комбайнов.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-15

И искусственным интеллектом тоже не обделено современное сельское хозяйство. Из последних тенденций – точечное земледелие уже на стадии внедрения. Данные с земли и с воздуха обрабатывает автоматизированная система, составляет карту полей, историю севооборота. А дальше дает команду: здесь и параллельное вождение, и точный высев, и главное – мгновенные решения, куда и что нужно точечно внести, чтобы получить максимум урожая.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-18

Недешевое удовольствие, но будущее – и здесь без вариантов – за технологиями. Что еще модно нынче у аграриев, так это натуральность. Борьба с загрязнением почвы, воды, воздуха – это само собой, но еще и особые требования к производителям продовольствия.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-21

Полезное питание уже не просто забота о здоровье, можно сказать, модное хобби. В Беларуси тенденцию не пропустили – закон об органической продукции принят, есть и результаты.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-24

Наталья Поречина, координатор проектов Центра экологических решений:
Если в 2018 году было 20 органических производителей, то сегодня 27 получивших сертификат и еще около 10 производителей находятся в переходном периоде. Они вступили на путь производства органической продукции, но пока не получили сертификаты как органические производители.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-27

Производители органики отказываются от использования химии (защиты, стимуляторов роста). Без них уже растят зерновые, овощи, ягоды. В сторону повышенной натуральности разворачиваются не только фермеры, но и достаточно крупные хозяйства.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-30

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-32

Что особенно приятно, на «Белагро» можно не только смотреть, покупать и пробовать. «Чемпиона вкуса» тоже традиционно выбирают здесь.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-35

Андрей Кириенко, организатор конкурса «Чемпион вкуса»:
Мы просто покупаем в магазине продукты, шифруем и даём людям под номерами попробовать. В честной борьбе, без этикеток, без брендов определить, кто самый вкусный. Победитель конкурса получает право маркировки своей продукции знаком «Чемпион вкуса». Его легко можно найти на полках магазинов.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-38

Привередливы не только привычные к жестким ГОСТам белорусы, европейская публика тоже хочет питься вкусно и полезно.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-41

Ольга Хунгер, представитель Министерства экономических отношений и энергетики (Германия):
Немецкие потребители обращают внимание на то, содержатся ли генномодифицированные организмы, в каких условиях производятся продукты питания, обращается ли внимание на благосостояние животных. Чтобы учитывать эти специальные требования, производители должны адаптировать свои технологии.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-44

Ольга Хунгер представляет немецких производителей. На общем стенде 18 компаний из Германии. И это не считая тех, кто уже работает через белорусских партнеров, а значит, через них представлен на «Белагро». На выставке демонстрируют свои технологии, изучают опыт и продукцию белорусов.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-47

Сегодня уже недостаточно следить за развитием АПК в своей стране, глобализация толкает к тесному сотрудничеству. Чтобы выдерживать конкуренцию, качество нужно постоянно повышать, друг у друга учиться. Англичане на «Белагро» привезли в том числе двигатели. Крупная компания (восемь заводов по всему миру) сотрудничает с нашими промышленными.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-50

Дейв Робинсон, директор по развитию компании по производству двигателей (Великобритания):
Мы рассматриваем Беларусь как перспективный рынок. Мы наблюдаем, что многие решают выйти на экспорт и поставлять свою продукцию в европейские страны. Мы обладаем огромным опытом в установке двигателей на машины, которые будут экспортироваться. Мы хотим нашими двигателями помочь местным производителям выходить в Европу.

Наша компания хорошо знает Беларусь, и мы считаем белорусский инженерный уровень очень высоким, он таким был в течение десятилетий. И сейчас наши инженеры говорят с белорусскими инженерами на одном языке.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-53

Белорусские производители техники, конечно, тоже выставили свои новинки. Из Бобруйска, например, привезли вот такую чудо-бочку. Она же – машина для внесения жидких удобрений. Холдинг в целом смог неплохо прорекламировать свою линейку.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-56

Надежда Лазаревич, генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш»:
Подписали уже контракты с Мадагаскаром, Казахстаном, Швецией, Суданом  те страны, которые приехали на выставку и с которыми мы уже успели обсудить вопросы по поставке техники.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-59

Демонстрировали на выставке не только новинки, но и ретро-технику. Парад машин сменялся парадом пернатых и копытных.

Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

Пока бизнесмены налаживали связи и ставили подписи под контрактами, гости выставки успели выбрать лучшую буренку.

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-62

«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-64

А пахари вспахали поле под Уздой. Не ради забавы: в серьезной борьбе выбрали чемпиона.

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«Чемпион вкуса», чудо-бочка из Бобруйска и лучшая бурёнка. Самое интересное на выставке «Белагро» – в одном материале-67

В общем, нынешняя аграрная неделя запомнится статусными гостями, интересными дискуссиями, яркими шоу, новыми связями и новыми впечатлениями.

# Сельское хозяйство # Экономика # Владимир Дворник # Наталья Поречина # Андрей Кириенко # Ольга Хунгер # Дейв Робинсон # Надежда Лазаревич # Фотофакт

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