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На одну копейку. В Беларуси подешевели некоторые виды топлива

09 июня 2019 11:53
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Новости Беларуси. В Беларуси подешевели цены на некоторые виды автомобильного топлива. Минус одна копейка – с литра 95-го бензина и дизельного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одну копейку. В Беларуси подешевели некоторые виды топлива -1

Это реакция на недельное снижение стоимости нефти, поставляемой на наши НПЗ, сообщили в «Белнефтехиме». В концерне заявили о частичном возобновлении транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Польши. Планируется, что в течение суток европейские потребители получат первые 65 тысяч тонн сырья.

На одну копейку. В Беларуси подешевели некоторые виды топлива -4

Напомним: с конца апреля по вине российских поставщиков прокачка нефти была прекращена. Загрязнённые углеводороды стали причиной проблем в работе НПЗ Беларуси.

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# Бензин # Экономика # Фотофакт

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