На одну копейку. В Беларуси подешевели некоторые виды топлива

Новости Беларуси. В Беларуси подешевели цены на некоторые виды автомобильного топлива. Минус одна копейка – с литра 95-го бензина и дизельного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это реакция на недельное снижение стоимости нефти, поставляемой на наши НПЗ, сообщили в «Белнефтехиме». В концерне заявили о частичном возобновлении транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Польши. Планируется, что в течение суток европейские потребители получат первые 65 тысяч тонн сырья.