600 тыс. тонн рапсового масла планируют произвести в Беларуси

Капля за каплей рапсовое масло завоевывает сердца белорусов. По итогам первого полугодия поставки на внутренний рынок выросли более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В этом сезоне в стране планируют произвести более 600 тысяч тонн полезного продукта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он богат антиоксидантами, минеральными веществами и Омега-3-6-9 жирными кислотами. Высокое качество суперфуд сочетает с приятной ценой. Вместе с тем доля рапсового масла на полках супермаркетов пока относительно невысокая: около 1/10 от общего объема. Это значение специалисты хотят поднять как минимум вдвое. В стране была организована промоакция по популяризации черного золота белорусских полей. Информационная кампания приносит свои плоды.

Игорь Груцо, начальник управления координации поставок на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром»:

Мы видим статистику, что снижается импорт бутилированного подсолнечного масла в страну на 11 %. Как итог – это рост доли продаж отечественных растительных масел, прежде всего рапсового масла. По итогам первого полугода доля выросла более чем на четыре процентных пункта. Конечно же, на это влияет во многом и ценовая конъюнктура. В текущем году она складывается в пользу рапсового масла. Но вместе с тем хочу отметить, что свой вклад внес и промопроект «Коллеги по Омеге», который инициировал и реализовал концерн «Белгоспищепром» весной 2025 года.

В нашей стране ежегодно перерабатывают до 20 тысяч тонн рапса. А производственные мощности позволяют значительно увеличить цифру: масло и продукты на основе семян выпускают на четырех крупных предприятиях – в Минске, Бобруйске, Гомеле и Бресте.