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Снопков: Беларусь готова рассматривать любые бизнес-идеи для кооперации с партнёрами

11 августа 2025 13:35
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Обсуждение перспективных направлений двустороннего сотрудничества продолжилось в Доме правительства. Делегация Челябинской области встретилась на переговорах с первым заместителем премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снопков: Беларусь готова рассматривать любые бизнес-идеи для кооперации с партнёрами-2

Беларусь готова рассматривать любые бизнес-идеи для кооперации с партнерами – подчеркнул Николай Снопков. Традиционно мы поставляем на Южный Урал шины, спецтехнику и детали к ней, продукты питания. Челябинская область экспортирует ферросплавы, изделия из камня и других минеральных веществ. Несмотря на рост экономических показателей, потенциал сотрудничества остается очень широким. Обсуждаются конкретные проекты. Так, партнеры предлагают локализовать в Беларуси производство роботов.

Снопков: Беларусь готова рассматривать любые бизнес-идеи для кооперации с партнёрами-4

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы готовы сегодня рассматривать любые предложения, любые кооперационные бизнес-идеи, направленные на активизацию двустороннего сотрудничества. Исходя не из краткосрочности, а исходя из долгосрочного объединения наших промышленных, интеллектуальных, образовательных потенциалов.

В Минске делегация из Челябинска также проведет серию переговоров с представителями бизнеса. Ожидается, что по итогам визита будет подписан весомый пакет документов.

# Беларусь-Россия # Николай Снопков

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