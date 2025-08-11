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Текслер: Челябинская область планирует развивать сотрудничество с Беларусью в промышленной роботизации

11 августа 2025 13:31
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Беларусь и Челябинская область за пятилетку планируют увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Вопросы развития двустороннего сотрудничества стали ключевой темой встречи Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона – Алексеем Текслером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Текслер: Челябинская область планирует развивать сотрудничество с Беларусью в промышленной роботизации-2

Лукашенко – Текслеру: мы набрали нормальные обороты и поняли, что можем работать друг с другом.

Беларусь – один из главных партнеров Челябинской области. Наша страна занимает место в тройке лидеров по товарообороту. После встречи с Александром Лукашенко губернатор Челябинской области поделился подробностями разговора. В частности, о каких перспективных направлениях сотрудничества шла речь. В их числе есть и новые проекты.

Текслер: Челябинская область планирует развивать сотрудничество с Беларусью в промышленной роботизации-4

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области России:
Челябинская область является лидером в сфере промышленной роботизации. Сегодня в стране у нас работают предприятия, которые производят роботы-интеграторы, которые интегрируют их в любое действующее производство. На базе челябинских университетов созданы соответствующие кафедры, которые готовят специалистов в центры компетенций, которые помогают делать аудит и внедрять промышленную робототехнику в любых промышленных предприятиях. Мы сегодня об этом говорили. У нас хороший потенциал сотрудничества. Мы договорились, что будем привлекать партнеров из Беларуси сначала для интеграции в производство наших роботов, а потом, возможно, и по сборке роботов в Республике Беларусь.

До переговоров во Дворце Независимости делегация Челябинской области работала в Беларуси уже несколько дней. Насыщенная программа включала визит в Гомельскую область. К нам приехали представители бизнеса и ректоры ведущих вузов. В регионе они успели провести 130 деловых встреч.

# Беларусь-Россия # Алексей Текслер # Международное сотрудничество

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