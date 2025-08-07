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Лазаревич: актуальный вопрос – инвестиционное развитие Партизанского района

07 августа 2025 17:41
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Объем инвестиций в экономику Партизанского района составил более 360 миллионов рублей. Темп роста – почти 130 %. Подведены итоги социально-экономического развития района за

за первое полугодие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лазаревич: актуальный вопрос – инвестиционное развитие Партизанского района-2

Среди основных тем – темпы выполнения ключевых показателей, инвестиционное развитие, а также упор на инновации. Промышленный сектор Партизанского района представлен 40 предприятиями, на которых трудятся 30 тысяч человек. Половина выпускаемых товаров ориентирована на экспорт. Удельный вес инновационной продукции – около 40 %.

Лазаревич: актуальный вопрос – инвестиционное развитие Партизанского района-4

Николай Поляков, глава администрации Партизанского района:
Мы посмотрим, как работают наши крупные предприятия, подойдем к этим вопросам комплексно и индивидуально. Итоги неплохие. Тренд на стабильность мы сохраняем.

Лазаревич: актуальный вопрос – инвестиционное развитие Партизанского района-6

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Партизанский район – это промышленный район. Здесь сконцентрировано максимальное количество промышленных предприятий. Второй вопрос, который не менее актуален, – это, конечно же, инвестиционное развитие данного района. Здесь, конечно же, показатели, которые хорошие, мы видим, что, несмотря ни на что, наши промышленные предприятия развиваются, покупают оборудование, инвестируют в создание новых видов продукции.

Лазаревич: актуальный вопрос – инвестиционное развитие Партизанского района-8

Перед предприятиями стоит задача снизить себестоимости продукции и сократить расходы. Также ведется работа по наращиванию объемов поставок и расширению направлений сбыта.

# Экономика # Государственная политика # Предприятия Беларуси # Надежда Лазаревич # Николай Поляков

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