Лазаревич: актуальный вопрос – инвестиционное развитие Партизанского района

Объем инвестиций в экономику Партизанского района составил более 360 миллионов рублей. Темп роста – почти 130 %. Подведены итоги социально-экономического развития района за за первое полугодие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди основных тем – темпы выполнения ключевых показателей, инвестиционное развитие, а также упор на инновации. Промышленный сектор Партизанского района представлен 40 предприятиями, на которых трудятся 30 тысяч человек. Половина выпускаемых товаров ориентирована на экспорт. Удельный вес инновационной продукции – около 40 %.

Николай Поляков, глава администрации Партизанского района:

Мы посмотрим, как работают наши крупные предприятия, подойдем к этим вопросам комплексно и индивидуально. Итоги неплохие. Тренд на стабильность мы сохраняем.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Партизанский район – это промышленный район. Здесь сконцентрировано максимальное количество промышленных предприятий. Второй вопрос, который не менее актуален, – это, конечно же, инвестиционное развитие данного района. Здесь, конечно же, показатели, которые хорошие, мы видим, что, несмотря ни на что, наши промышленные предприятия развиваются, покупают оборудование, инвестируют в создание новых видов продукции.