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Арабский мир страдает от нехватки зерна. Разоряются пекарни, люди не могут купить хлеб

31 марта 2022 16:02
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За последние четыре недели мировые цены на пшеницу взлетели на 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильнее всего резкое повышение ударило по Египту. Крупнейшая арабская страна ежегодно импортирует 13 миллионов тонн пшеницы, и это 60 % потребностей страны.  

Арабский мир страдает от нехватки зерна. Разоряются пекарни, люди не могут купить хлеб-1

Правительство вынуждено устанавливать фиксированные цены на хлеб. Местные пекарни на грани разорений. Ливан и Тунис также в шаге от самых тяжелых экономических кризисов. Из-за резкого падения курса национальной валюты для некоторых ливанцев хлеб уже стал предметом роскоши.  

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# Сельское хозяйство # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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