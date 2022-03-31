Арабский мир страдает от нехватки зерна. Разоряются пекарни, люди не могут купить хлеб

За последние четыре недели мировые цены на пшеницу взлетели на 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильнее всего резкое повышение ударило по Египту. Крупнейшая арабская страна ежегодно импортирует 13 миллионов тонн пшеницы, и это 60 % потребностей страны.