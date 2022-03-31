Арабский мир страдает от нехватки зерна. Разоряются пекарни, люди не могут купить хлеб

За последние четыре недели мировые цены на пшеницу взлетели на 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильнее всего резкое повышение ударило по Египту. Крупнейшая арабская страна ежегодно импортирует 13 миллионов тонн пшеницы, и это 60 % потребностей страны.
Правительство вынуждено устанавливать фиксированные цены на хлеб. Местные пекарни на грани разорений. Ливан и Тунис также в шаге от самых тяжелых экономических кризисов. Из-за резкого падения курса национальной валюты для некоторых ливанцев хлеб уже стал предметом роскоши.
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