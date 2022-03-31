Все детали белорусские или китайские. МАЗ начал производить новый автобус

Новости Беларуси. Минский автомобильный завод быстро отреагировал на санкционное давление Запада и уже приступает к производству автобуса, в котором компоненты из ЕС и США заменили на детали из Беларуси и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.