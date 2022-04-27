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Импорт, экспорт и строительство. На что могут рассчитывать белорусы после приезда в Минск делегации из Воронежа?

27 апреля 2022 20:56
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Новости Беларуси. Импортозамещение, поставки техники, строительство социальных объектов. Новые направления сотрудничества с Беларусью определяет делегация Воронежской области России. Она прибыла накануне во главе с губернатором Александром Гусевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Импорт, экспорт и строительство. На что могут рассчитывать белорусы после приезда в Минск делегации из Воронежа?-1

Монумент Победы в честь тех, кто ценой собственной жизни ковал наше мирное будущее. Представительная делегация из Воронежа у памятного обелиска не вызывает удивления. Для братских народов дань общей памяти уже традиция. Вот и цветы в руках губернатора российского региона Александра Гусева – без слов понятный каждому белорусу жест.  

Импорт, экспорт и строительство. На что могут рассчитывать белорусы после приезда в Минск делегации из Воронежа?-4

Это наша общая история, и она незыблема: прочный фундамент строительства отношений Беларусь – Россия. Совместных проектов с каждым годом все больше. А теперь, когда мир попросту заставляют ополчиться на союзный дуэт, осознание общего потенциала и в других сферах чувствуется как никогда ясно.  

Санкционный апперкот на деле оказался лишь толчком к дальнейшему экономическому сближению Беларуси и России. Как тонко подметил наш Президент, две страны наконец стали работать вместе на полных скоростях. И если совсем упростить классика – большое будущее союзного государства видится на расстоянии. В том числе на расстоянии региональных интересов. Брянск, Псков, Приморье, а теперь и Воронежская область. Общий знаменатель у белорусских и российских областей был всегда, и теперь точек взаимного роста стало еще больше.  

Импорт, экспорт и строительство. На что могут рассчитывать белорусы после приезда в Минск делегации из Воронежа?-7

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Импорт, экспорт и строительство. На что могут рассчитывать белорусы после приезда в Минск делегации из Воронежа?-10

Делегация из Воронежской области тоже приехала с конкретной целью придать импульс промышленному и агроразвитию региона с помощью белорусов. Вот они изучают возможности техники на Минском автомобильном и тракторном заводах. И уже заявляют, что грандиозный проект метробуса в столице Черноземья могут реализовать с помощью троллейбусов и автобусов из Беларуси.  

Импорт, экспорт и строительство. На что могут рассчитывать белорусы после приезда в Минск делегации из Воронежа?-13

В центре внимания и наш опыт в здравоохранении. Техническое оснащение, современные методики лечения сложных заболеваний в РНПЦ онкологии в Боровлянах. Гости не скрывают, у себя строят подобный центр, где так нужны белорусские разработки.  

Губернатор Воронежской области в Беларуси: «Мы строим систему видеообщения для наших онкологов». Подробнее здесь.  

Импорт, экспорт и строительство. На что могут рассчитывать белорусы после приезда в Минск делегации из Воронежа?-16

Результатом переговоров в завершении насыщенной программы визита станет подписание масштабного соглашения. Оно даст мощный импульс развитию двусторонних отношений между Беларусью и Воронежской областью в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.  

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Гусев # Александр Лукашенко # Лена Мельницкая # Фотофакт

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