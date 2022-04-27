Импорт, экспорт и строительство. На что могут рассчитывать белорусы после приезда в Минск делегации из Воронежа?

Монумент Победы в честь тех, кто ценой собственной жизни ковал наше мирное будущее. Представительная делегация из Воронежа у памятного обелиска не вызывает удивления. Для братских народов дань общей памяти уже традиция. Вот и цветы в руках губернатора российского региона Александра Гусева – без слов понятный каждому белорусу жест.

Это наша общая история, и она незыблема: прочный фундамент строительства отношений Беларусь – Россия. Совместных проектов с каждым годом все больше. А теперь, когда мир попросту заставляют ополчиться на союзный дуэт, осознание общего потенциала и в других сферах чувствуется как никогда ясно.

Санкционный апперкот на деле оказался лишь толчком к дальнейшему экономическому сближению Беларуси и России. Как тонко подметил наш Президент, две страны наконец стали работать вместе на полных скоростях. И если совсем упростить классика – большое будущее союзного государства видится на расстоянии. В том числе на расстоянии региональных интересов. Брянск, Псков, Приморье, а теперь и Воронежская область. Общий знаменатель у белорусских и российских областей был всегда, и теперь точек взаимного роста стало еще больше.