Губернатор Воронежской области в Беларуси: «Мы строим систему видеообщения для наших онкологов»

Новости Беларуси. Сотрудничество в сфере здравоохранения. 27 апреля делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым изучала белорусский опыт в оснащении клиник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудничество в сфере здравоохранения. 27 апреля делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым изучала белорусский опыт в оснащении клиник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом российском регионе сейчас идет строительство нового хирургического корпуса клинического онкологического диспансера. За передовым опытом специалисты приехали именно в наш Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Боровлянах.
Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:
Конечно, мы сможем здесь найти не просто возможность обменяться контактами, у кого что можно купить из оборудования. Допустим, мы знаем, что в Беларуси производится часть специализированного оборудования. Но самое главное – могут теперь общаться наши специалисты. Мы строим систему видеообщения для наших онкологов. Я думаю, что обмен опытом, достижениями, методиками, которые применяются для лечения, – это, наверное, более важно, чем сейчас поиск какого-то серьезного оборудования. Известно, кем оно производится, где производится. И как его приобрести тоже известно.
В программе визита в Беларусь у делегации Воронежской области еще ряд официальных встреч. Ожидается, что их результатом станет подписание масштабного соглашения о дальнейшем развитии сотрудничества.