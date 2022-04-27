Губернатор Воронежской области в Беларуси: «Мы строим систему видеообщения для наших онкологов»

Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:

Конечно, мы сможем здесь найти не просто возможность обменяться контактами, у кого что можно купить из оборудования. Допустим, мы знаем, что в Беларуси производится часть специализированного оборудования. Но самое главное – могут теперь общаться наши специалисты. Мы строим систему видеообщения для наших онкологов. Я думаю, что обмен опытом, достижениями, методиками, которые применяются для лечения, – это, наверное, более важно, чем сейчас поиск какого-то серьезного оборудования. Известно, кем оно производится, где производится. И как его приобрести тоже известно.