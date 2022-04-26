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Светлогорский ЦКК планирует выпускать мешочную крафт-бумагу

26 апреля 2022 15:38
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Новости Беларуси. Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат начнет производство экспортоориентированной продукции – микрокрепированной мешочной крафт-бумаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продукт новый, с более высокой добавленной стоимостью.  На комбинате строят цех мощностью 160 тысяч тонн в год. Первую партию планируют получить в декабре 2023 года. В ближайшие годы спрос на бумажную тару будет расти.

Светлогорский ЦКК планирует выпускать мешочную крафт-бумагу-1

Проект Светлогорского комбината встраивается в экологический тренд перехода от пластиковой упаковки к бумажным вариантам. Добрушская бумажная фабрика до конца года планирует произвести около 140 тысяч тонн картона. Предприятие наращивает объемы, прорабатывает и осваивает новые рынки сбыта. Продукция экспортируется в 32 страны. Белорусский картон хорошо знают в Латинской Америке, Африке и Турции.  

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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