Александр Лукашенко: «Не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году, началось медленное удушение»

Отношения наших стран наконец-то развиваются открыто, принципиально и честно, отметил белорусский лидер. Преодолеть давление извне мы можем только вместе. Это хорошо понимают и в Беларуси, и в России. Президенты наших государств постоянно на связи. Александр Лукашенко не исключает, что до конца 2021 года еще раз сверит планы с Владимиром Путиным по развитию белорусско-российских отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году, началось медленное удушение. Ясно, что это в общем контексте борьбы против Российской Федерации, против тех друзей, которые сегодня вокруг России, Беларуси и так далее. Поэтому у нас решительная позиция в этом плане, мы должны не просто выстоять, мы должны развиваться как следует, двигаться вперед, показывая им, что мы и без них обойдемся. Для этого у нас по крайней мере есть все. Я уверен, что это общая позиция Государственной думы и вас как руководителя. Что касается президента России, мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации. Планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты, то, что происходит сейчас, и определим по крайней мере наше будущее на предстоящий год. Думаю, что и другие главы государств постсоветского пространства к нам присоединятся.