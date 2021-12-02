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Александр Лукашенко: «Не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году, началось медленное удушение»

02 декабря 2021 10:38
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Новости Беларуси. Попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России. Об этом 2 декабря заявил Александр Лукашенко во время встречи с председателем Государственной думы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: «Не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году, началось медленное удушение»-1

Отношения наших стран наконец-то развиваются открыто, принципиально и честно, отметил белорусский лидер. Преодолеть давление извне мы можем только вместе. Это хорошо понимают и в Беларуси, и в России. Президенты наших государств постоянно на связи. Александр Лукашенко не исключает, что до конца 2021 года еще раз сверит планы с Владимиром Путиным по развитию белорусско-российских отношений.  

Александр Лукашенко: «Не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году, началось медленное удушение»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году, началось медленное удушение. Ясно, что это в общем контексте борьбы против Российской Федерации, против тех друзей, которые сегодня вокруг России, Беларуси и так далее. Поэтому у нас решительная позиция в этом плане, мы должны не просто выстоять, мы должны развиваться как следует, двигаться вперед, показывая им, что мы и без них обойдемся. Для этого у нас по крайней мере есть все. Я уверен, что это общая позиция Государственной думы и вас как руководителя. Что касается президента России, мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации. Планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты, то, что происходит сейчас, и определим по крайней мере наше будущее на предстоящий год. Думаю, что и другие главы государств постсоветского пространства к нам присоединятся.  

Председатель Госдумы на встрече с Лукашенко: «Мы единомышленники, поэтому движемся в одном направлении». Читайте здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Вячеслав Володин # Владимир Путин # Фотофакт

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