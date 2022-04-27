Новости экономики за 27.04.2022

С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

Какие меры приняты в Евразийском экономическом союзе, чтобы не допустить перебои во взаимных поставках?

Об этом заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. ЕАЭС – крупнейший нетто-экспортер сельхозпродукции в мире. В рамках союза делается все, чтобы не допустить перебои во взаимных поставках и вывоз отдельных видов сельхозпродукции за пределы союза.

Чтобы управлять рисками от введения санкционных ограничений и обеспечивать продовольственную безопасность в ЕАЭС, на площадке ЕЭК принимаются различные решения для укрепления экономик стран союза. Отдельные виды продовольствия освобождены на полгода от ввозной таможенной пошлины. В том числе мясо, молоко, овощи и сахар. Одновременно приняты меры по недопущению перебоев во взаимных поставках, совместные меры в отношении вывоза сельхозпродукции за пределы ЕАЭС.

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