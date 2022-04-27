Новости экономики за 27.04.2022
Какие меры приняты в Евразийском экономическом союзе, чтобы не допустить перебои во взаимных поставках?
С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
ДЕФИЦИТ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ТОВАРОВ ЕАЭС НЕ ГРОЗИТ
Об этом заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. ЕАЭС – крупнейший нетто-экспортер сельхозпродукции в мире. В рамках союза делается все, чтобы не допустить перебои во взаимных поставках и вывоз отдельных видов сельхозпродукции за пределы союза.
Чтобы управлять рисками от введения санкционных ограничений и обеспечивать продовольственную безопасность в ЕАЭС, на площадке ЕЭК принимаются различные решения для укрепления экономик стран союза. Отдельные виды продовольствия освобождены на полгода от ввозной таможенной пошлины. В том числе мясо, молоко, овощи и сахар. Одновременно приняты меры по недопущению перебоев во взаимных поставках, совместные меры в отношении вывоза сельхозпродукции за пределы ЕАЭС.
СПРОС НА УГОЛЬ РАСТЕТ ВО ВСЕМ МИРЕ: ЦЕНЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ
Из-за дефицита электроэнергии и нехватки природного газа спрос на уголь в мире растет. По данным Bloomberg, в США потребление угля в 2021 году выросло на 17 %, в Евросоюзе – на 12 %. Доля России в мировых поставках угля порядка 18 %. Исключая закупки из РФ, ЕС рассчитывает на то, что сможет платить больше за поставки угля из других стран. Очевидно, это будет стимулировать рост мировых рынков.
Эксперты отметили, что найти альтернативные источники поставок будет не так-то просто. Цены на уголь уже бьют рекорды. Австралийский эталонный уголь для Азии, который раньше стоил не дороже 100 долларов за метрическую тонну, в октябре 2021 года подорожал почти в три раза. С марта 2022 года он продается по рекордной цене – 440 долларов за метрическую тонну. В США в апреле цены на уголь достигли максимума за 13 лет.
Больше новостей экономики за 27 апреля смотрите в видеоматериале.