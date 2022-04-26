Операции в интернете станут безопаснее. В Беларуси принят закон «О платёжных системах и платёжных услугах»

Новости Беларуси. Качество платежных услуг в стране повысится. 26 апреля опубликован закон «О платежных системах и платежных услугах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раньше такого закона в Беларуси не было. Отныне плательщик имеет право на информацию об услуге до совершения платежа, в том числе и о вознаграждении.

Новый закон сделает платежи в интернете безопаснее: меньше шансов попасться на уловки мошенников. Будет установлена система контроля платежной деятельности, в том числе с помощью усиления полномочий Нацбанка Беларуси. Закон регламентирует нормы для всех без исключения платежных систем в стране, включая международные, процессинговые либо клиринговые центры, которые ранее не подпадали под белорусское законодательство.