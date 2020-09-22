Губернатор Приморского края: «Мы наметили конкретные программы, связанные с поставкой белорусских товаров»

Новости Беларуси. Увеличение товарооборота, возможное участие Беларуси в строительстве космодрома «Восточный» и поставки белорусской техники на Дальний Восток.
Александр Лукашенко о космодроме «Восточный»: хотелось бы поучаствовать в его строительстве
22 сентября Александр Лукашенко пообщался с губернатором Приморского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С Олегом Кожемяко Президент знаком не первый год. Да и сам глава Приморья в Беларуси не впервые.
Вообще, для нас этот российский регион – давний и весьма перспективный партнер. Правда, товарооборот пока небольшой: за 7 месяцев 2020-го составил чуть более 9 миллионов долларов. То, что цифру надо наращивать, отмечают обе стороны.
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Белорусская продукция представлена во многих точках Приморья. Да и россияне отмечают отменные вкус и качество товаров. Не на руку в этой ситуации играют посредники, из-за которых цена растет вверх. Этот вопрос планируют в скором времени решить.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Мы наметили конкретные программы, связанные с поставкой белорусских товаров сельскохозяйственного назначения для жителей Приморья – то, что мы не выпускаем: это сыры, масло, мясо. Я думаю, что это важно нам и для школьного питания с тем, чтобы дети ели качественные продукты.