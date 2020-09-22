Губернатор Приморского края: «Мы наметили конкретные программы, связанные с поставкой белорусских товаров»

С Олегом Кожемяко Президент знаком не первый год. Да и сам глава Приморья в Беларуси не впервые.

Вообще, для нас этот российский регион – давний и весьма перспективный партнер. Правда, товарооборот пока небольшой: за 7 месяцев 2020-го составил чуть более 9 миллионов долларов. То, что цифру надо наращивать, отмечают обе стороны.

Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края: «Мы не рассматриваем Владивосток как какой-то далёкий и чужой город»

Белорусская продукция представлена во многих точках Приморья. Да и россияне отмечают отменные вкус и качество товаров. Не на руку в этой ситуации играют посредники, из-за которых цена растет вверх. Этот вопрос планируют в скором времени решить.