«Белгоспищепром» и «Белтаможсервис» подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит увеличить поставки в Китай

Это позволит увеличить поставки продукции на китайский рынок, где белорусские товары уже достаточно широко представлены. Это кондитерские изделия, горький шоколад и рапсовое масло. Только сахара в 2020 году уже поставлено 20 тысяч тонн. В планах – в два раза больше.

Новости Беларуси. Еще быстрее белорусские грузы будут попадать в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупательский интерес растет, а чтобы предложение не запаздывало, стороны совершенствуют транспортную логистику. К тому же, «Белгоспищепром» намерен открыть представительство в Китае.

Анатолий Бубен, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Это будет хороший прорыв для экспорта. В течение нескольких, может быть, месяцев мы уже должны открыть там свое представительство, то есть юридическое лицо, которое будет заниматься реализацией нашей продукции.