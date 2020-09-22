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«Белгоспищепром» и «Белтаможсервис» подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит увеличить поставки в Китай

22 сентября 2020 10:42
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Новости Беларуси. Еще быстрее белорусские грузы будут попадать в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Соглашение о сотрудничестве 22 сентября подписали «Белгоспищепром» и «Белтаможсервис».  

Это позволит увеличить поставки продукции на китайский рынок, где белорусские товары уже достаточно широко представлены. Это кондитерские изделия, горький шоколад и рапсовое масло. Только сахара в 2020 году уже поставлено 20 тысяч тонн. В планах – в два раза больше.  

«Белгоспищепром» и «Белтаможсервис» подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит увеличить поставки в Китай-1

Покупательский интерес растет, а чтобы предложение не запаздывало, стороны совершенствуют транспортную логистику. К тому же, «Белгоспищепром» намерен открыть представительство в Китае.  

Анатолий Бубен, председатель концерна «Белгоспищепром»:  
Это будет хороший прорыв для экспорта. В течение нескольких, может быть, месяцев мы уже должны открыть там свое представительство, то есть юридическое лицо, которое будет заниматься реализацией нашей продукции.  

«Белгоспищепром» и «Белтаможсервис» подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит увеличить поставки в Китай-4

Вадим Бабарикин, генеральный директор РУП «Белтаможсервис»:
Мы не только рассматриваем железную дорогу, мы рассматриваем морские перевозки, сухопутные перевозки.

Мы сегодня подписали комплексное соглашение для того, чтобы мультимодельные оказывать перевозки и экспедировать грузы в любую точку мира. Первоочередная задача – это Китайская Народная Республика.  

«Белгоспищепром» и «Белтаможсервис» подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит увеличить поставки в Китай-7

В рамках инициативы «Один пояс – один путь» уже реализовано несколько проектов по перевозке грузов в составе контейнерных поездов. В 2020 году через Россию, Казахстан и Монголию уже отправлено 11 составов. Время в пути из Беларуси в Китай – примерно две недели. В планах отправка такого рейса четыре раза в месяц. 

# Экспорт # Экономика # Анатолий Бубен # Вадим Бабарикин # Фотофакт

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