«Белгоспищепром» и «Белтаможсервис» подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит увеличить поставки в Китай
Новости Беларуси. Еще быстрее белорусские грузы будут попадать в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соглашение о сотрудничестве 22 сентября подписали «Белгоспищепром» и «Белтаможсервис».
Это позволит увеличить поставки продукции на китайский рынок, где белорусские товары уже достаточно широко представлены. Это кондитерские изделия, горький шоколад и рапсовое масло. Только сахара в 2020 году уже поставлено 20 тысяч тонн. В планах – в два раза больше.
Покупательский интерес растет, а чтобы предложение не запаздывало, стороны совершенствуют транспортную логистику. К тому же, «Белгоспищепром» намерен открыть представительство в Китае.
Анатолий Бубен, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Это будет хороший прорыв для экспорта. В течение нескольких, может быть, месяцев мы уже должны открыть там свое представительство, то есть юридическое лицо, которое будет заниматься реализацией нашей продукции.
Вадим Бабарикин, генеральный директор РУП «Белтаможсервис»:
Мы не только рассматриваем железную дорогу, мы рассматриваем морские перевозки, сухопутные перевозки.
Мы сегодня подписали комплексное соглашение для того, чтобы мультимодельные оказывать перевозки и экспедировать грузы в любую точку мира. Первоочередная задача – это Китайская Народная Республика.
В рамках инициативы «Один пояс – один путь» уже реализовано несколько проектов по перевозке грузов в составе контейнерных поездов. В 2020 году через Россию, Казахстан и Монголию уже отправлено 11 составов. Время в пути из Беларуси в Китай – примерно две недели. В планах отправка такого рейса четыре раза в месяц.