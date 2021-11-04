Путин о России и Беларуси: «Мы занимаем первое место по размеру прямых инвестиций в белорусскую экономику»

Новости Беларуси. Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
На теме встречи двух лидеров пусть и в онлайн-формате (все же коронавирус вносит свои коррективы) спекулировали и хайповали: мол, заседанию не быть. Однако, несмотря на все «старания» отдельных авторов, одно из самых ожидаемых событий в Союзном государстве состоялось. Буквально перед заседанием Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили еще и по телефону, поэтому начало встречи немного затянулось. В итоге интеграционный документ подписан. Утверждены 28 новых союзных программ.
Владимир Путин, президент России:
Экономики наших стран по-настоящему тесно переплетены и глубоко взаимосвязаны. Россия является главным деловым партнером Беларуси. На нашу страну приходится почти половина белорусского внешнеторгового оборота. Мы занимаем первое место по размеру прямых инвестиций в белорусскую экономику, это около 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2 400 российских компаний. В свою очередь Беларусь занимает первое место среди торговых партнеров нашей страны на пространстве СНГ и четвертое место в мире с долей в товарообороте около 5 %. Даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции, Александр Григорьевич только что об этом сказал, экономическое сотрудничество между нашими странами демонстрирует положительную динамику.
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