Форум регионов Беларуси и Украины. Итоги и все самые важные договорённости в одном материале

Новости Беларуси. Гомель в эти дни стал площадкой для масштабного политического и экономического диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 октября, в заключительный день первого Форума регионов Беларуси и Украины, участие в нем приняли президенты двух стран. Вначале переговоры один на один, затем – общая дискуссия в рамках пленарного заседания. Особое внимание, конечно, развитию торговли, экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Президент Беларуси о содействии миру в Украине: это должны решать три славянских народа Хлебосольный Гомель встретил гостей самой большой в Беларуси вышиванкой. В замысловатых узорах – главные ценности восточных славян. Язык, понятный всем, кто живет на берегах Днепра.

Юлия Купреева, директор музея Гомеля:

Гэты сімвал, можна сказаць, з’яўляецца сімвалам сям’і. Таму што калі вышывала ці ткала дзяўчына, яна думала і марыла аб каханні, аб будучай сям’і. А жанчына, у якой ужо ўсё гэта было, думала аб тым, каб дзеці былі здаровыя, глеба была ўрадлівай, а сям’я – магутнай і шчаслівай.

Географическое положение в самом сердце Европы – то, что у Беларуси и Украины, как говорится, от бога. А дружить по-соседски, что называется, в крови. Хлебосольные традиции близки и понятны всем восточным славянам.

Тихий сквер на окраине города. Бюст Тарасу Шевченко здесь установили в начале 2000-х. Знаменитый украинский кобзарь за свою короткую жизнь не единожды бывал и в окрестностях Гомеля. Дань памяти своему земляку на белорусской земле от президента Украины.

Гомель почти равноудален от Минска и Киева. Место для такой встречи лучше не найти.

Форум регионов – первый в истории Беларуси и Украины. Идею такой переговорной площадки предложил Александр Лукашенко в 2017 году во время визита в Киев.

«У этого мероприятия большая перспектива». Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и Украины на встрече с Петром Порошенко Президент Порошенко поддержал. Уже сегодня впору говорить о рождении новой традиции.

Пётр Порошенко на Форуме регионов в Гомеле: «Рост поставок украинской продукции в Беларусь двигается опережающими темпами» Сегодня белорусско-украинский торговый тандем идет на взлет: почти 25 % роста только с начала 2018 года. В 2017 наторговали на 4 миллиарда долларов, но это пока вдвое меньше заявленной планки. 8 миллиардов – этот барьер готовятся взять Минск и Киев.

Игорь Позняк, СТВ:

Как говорят китайцы, великий поход начинается с маленького шага. И первый такой шаг сделан здесь. Накануне в Гомель приехали тысячи бизнесменов и топ-менеджеров. 17 губернаторов – даже в Киеве украинский истеблишмент в таком составе встречается нечасто. Только за первый день первого Форума регионов портфель белорусско-украинских контрактов потяжелел на 100 миллионов долларов. Тот случай, когда политическая воля и интересы бизнеса дают синергетический эффект. Александр Лукашенко – Петру Порошенко: «Мы готовы учиться у вас тому, что умеете делать вы» Белорусско-украинская экономика – это дорога с двусторонним движением. Сегодня растет не только наш экспорт, но и импорт из Украины. И здесь нужно искать новые уровни – например, совместный выход на рынки третьих стран.

Петр Порошенко, президент Украины:

Для Украины Республика Беларусь является стратегическим торговым партнером, пятым торговым партнером в мире. Мы видели фантастическую выставку, которая сегодня была продемонстрирована украинской части нашего форума, фантастическую технику, которая изготовляется в Республике Беларусь. Очень важно, что мы создаем совместное производство, в том числе и через совместные предприятия на территории Украины и Беларуси.

В октябре 2017 года мэр Киева Виталий Кличко лично протестировал новенькие белорусские автобусы. Сегодня таких на улицах украинской столицы как минимум полторы сотни.

А это уже Гомель ровно год спустя. Украинские губернаторы присматриваются к белорусским электробусам.

Алексей Муляренко, глава Ровенской областной администрации (Украина):

Интересно. Мы сейчас смотрим дуобусы, новые разработки. Только что говорили о том, что у нас в Ровно ездят ваши белорусские дуобусы, вашего производства. И зарекомендовали себя достаточно хорошо.

Николай Клочко, глава Сумской областной администрации (Украина):

Предложение, безусловно, выгодное. Вопрос в том, что сейчас в Украине огромные полномочия именно местных органов власти, идет децентрализация очень серьезная. Есть и плюсы, и минусы, и очень многое зависит именно от работы мэров городов и местных советов. Поэтому мы, безусловно, будем рекомендовать эту продукцию.

Парк городского транспорта сегодня по всей Украине нуждается в обновлении, кое-где – в срочном. Уже в 2019 году только в Ивано-Франковск отправится 30 белорусских троллейбусов. Нашу технику купили с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития. Эту удобную схему усвоили и в других городах Украины.

Владимир Король, генеральный директор УП «Белкоммунмаш»:

В последние два года пошло оживление рынка. Если за 5-6 лет раньше доли были настолько мизерные, что можно было говорить так: мы за год-два-три поставляли в пределах 50-60 единиц, то теперь мы в этом только году поставили уже почти 100 единиц, и это серьезные контракты. У нас сейчас хороший портфель заказов в связи с идущими тендерами и теми, которые предстоят. Так что мы планируем с учетом нашего совместного предприятия и организованного производства по досборке не менее 100 каждый год поставлять.

Возродить исторический путь «из варяг в греки» – самый громкий проект, на который замахнулись Минск и Киев. Идея создания нового транспортного коридора для переправки грузов по Днепру из Беларуси в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей уже не первый год витает в воздухе. Порт по принципу «река-море» планируют построить в Брагинской районе.

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Как известно, логистические проекты и для Беларуси сегодня очень важны.

– Это тот самый путь «из варяг в греки»?

– Я не скажу так. Я в общем обозначу, что это возможность использования речного транспорта, задействование более широко возможностей железнодорожного транспорта. Не секрет, что сегодня Украина испытывает дефицит в подвижном собственном составе, так же как и в подвижном локомотивном составе. Из-за этого вагоны белорусские двух-трехкратно по времени пребывания в Украине задерживаются. Минские тракторы, могилевские лифты и гомельские комбайны – сегодня эта техника не просто закрепилась на украинском рынке. Эти машины собирают на семи совместных производствах в регионах. Как говорят экономисты, высокая степень локализации производства – когда то, что доступно по цене, дорогого стоит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Только за прошлый год в Украине на совместных сборочных производствах выпущено более 2000 тракторов, 90 комбайнов, 500 лифтов. В свою очередь мы традиционно закупаем в Украине металл, в широком ассортименте комплектующие для машиностроительного комплекса, а также сельскохозяйственное сырье и продукцию для развития животноводства и других отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности. Подчеркну: без участия регионов наших стран проекты в области кооперации были бы лишены практического смысла. Однако мы можем работать не только на рынки своих государств. Наверное, такой подход был бы слишком простым для наших экономик, находящихся в самом сердце Европы на перекрестке основных торговых путей и участвующих в крупных проектах региональной интеграции. Акцент нужно делать на создании совместных предприятий, выпускающих продукцию для рынков третьих стран.

Петр Порошенко:

Сегодня на форум по моему поручению приехали делегации большинства регионов Украины. На выставке представлена продукция более 60 украинских производственных предприятий и компаний. В форуме сейчас принимают участие более 250 предприятий из Украины. Это беспрецедентно большое количество. Посмотрите, сколько нас в этом зале. Это то внимание, которое демонстрируют инвесторы, производители по отношению к рынку друг друга. Мы также приветствуем решение о создании совместной украино-белорусской рабочей группы по вопросам межрегионального сотрудничества. Основным заданием станет представление эффективного, развитого сотрудничества между нашими регионами. Как известно, суть любого вопроса скрывается в маленьких деталях. Именно на связи регионов, а не только на политику высокого полета делает ставку Беларусь в отношениях с ближайшими соседями. И это общеевропейский тренд.

Гудрун Мослер-Тернстрем, председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы:

Конгресс местных и региональных властей ставит перед собой ту же цель, выступая за прямое сотрудничество между избранными представителями местных и региональных властей и их сообществ в пределах всего европейского пространства, а также в рамках границ всех 47 стран-членов Совета Европы. Хотелось бы еще раз подчеркнуть необходимость прямого трансграничного сотрудничества между сообществами во имя благополучия наших народов. Конгресс приветствует этот важнейший шаг, совершенный регионами Беларуси и Украины, вовлеченными в этот процесс.

Сделано в Беларуси – сделано на совесть. Эту формулу давно усвоили украинские домохозяйки, голосуя гривной за нашу колбасу, хлеб и масло. Но белорусских товаров на прилавках может быть больше. Да и наш опыт аграрного производства может дать всходы и на украинской земле.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Отмечается неплохой товарооборот: за два года он вырос на 31 %. В основном, это представлено мясомолочной продукцией, хлебобулочными изделиями, детским питанием, которое котируется очень высоко на украинском рынке. Это побуждает к тому, чтобы мы больше производили и больше поставляли. Но ни хлебом единым. Ежегодно в белорусских клиниках восстанавливают здоровье 60 тысяч украинцев. Это население, например, Слуцка или Жодино. Кардиология, травматология, онкология ну и, конечно, трансплантология – уже традиционный конек Беларуси.

Виолетта Янышевская, глава Ассоциации медицинского туризма (Украина):

Лечение в вашей стране, безусловно, для украинцев является одним из основных приоритетов, поскольку, к сожалению, некоторые заболевания в Украине лечить пока не представляется возможным. Я говорю, в основном, конечно, о трансплантации органов и трансплантации костного мозга. Поэтому Украина делает первые шаги в восстановлении всей системы. А пока мы налаживаем этот процесс, те украинцы, для которых это жизненно необходимо, должны искать возможности лечения за рубежом. Мы, безусловно, поддерживаем Республику Беларусь.

Львиную долю пересадок печени и почек украинцы доверяют именно нашим медикам. Золотое правило «цена-качество» работает и здесь. Ну и, конечно, колоссальный фундамент медицинского законодательства. Украина этот путь лишь начинает, поэтому 10-летний белорусский опыт весьма кстати.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

Сегодня мы активно обсуждаем медицинский туризм и в других направлениях. Это кардиохирургия, спелеотерапия, конечно же, те направления, которые давно, так скажем, протоптаны народом. Но вместе с тем мы хотели бы найти посредников, туристические фирмы, которые могли бы работать, так скажем, более цивилизованно на этом рынке.

Сегодня Беларусь – та самая жемчужина на новом Шелковом пути. Это отметил в свое время Си Цзиньпин, который, как известно, слов на ветер не бросает. Белорусско-китайский «Великий камень» – дополнительная опция, которую Минск тоже предлагает Киеву. Такая площадка с безупречной международной репутацией, безусловно, нужна и важна украинскому бизнесу.