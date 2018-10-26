Новости экономики за 26.10.2018

Новости Беларуси. Беларусь и Россия интегрируют национальные системы платежей, о «Великом камне» теперь узнали и в Женеве, а в Гродно подвели итоги двух лет безвиза. Подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ. БАНКОМАТЫ ВТБ В БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЮТ КАРТЫ «МИР» Держатели карт «Мир» могут просматривать баланс, снимать наличные, а также делать переводы между картами системы. Новый сервис может быть ориентирован на российских туристов. Ежегодно в страну их приезжает более 200 тысяч.

Банк ВТБ (Беларусь) первой из финансовых организаций страны предоставил возможность владельцам карт платежной системы «Мир» совершать операции по ним в своих банкоматах. В настоящий момент сеть АТМ банка в Беларуси насчитывает 86 банкоматов.

Дмитрий Фролов, заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь):

Уже сейчас «Белкарт» готовится вступить в некий общий альянс с «Миром». Мы же сделали этот шаг чуть раньше и позволили держателям карточки получить основные сервисы здесь, в Республике Беларусь. Основная цель была в том, чтобы расчеты велись в российских рублях, обеспечить технологически и финансово все расчеты на территории Российской Федерации. Мы избегаем расчетов в других валютах, кроме как в российских и белорусских рублях. Не используются ни доллары, ни евро, ни другая иностранная валюта, как обычно принято в платежных системах.

Страны ЕАЭС идут по пути признания национальных платежных систем друг друга. До конца 2019 года планируется расширить сеть приема карт «Мир» как в Беларуси, так и в других странах ЕАЭС. Почти 130 тысяч туристов и 25 миллионов долларов в экономику региона: в Гродно подвели итоги двух лет безвиза ВСЕМИРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ В ЖЕНЕВЕ Преимущества работы в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» презентовали 26 октября на Всемирном инвестиционном форуме Конференции ООН по торговле и развитию в Женеве.