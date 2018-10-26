Александр Лукашенко – Петру Порошенко: «Мы готовы учиться у вас тому, что умеете делать вы»

Новости Беларуси. 26 октября Александр Лукашенко на встрече с Петром Порошенко на Форуме регионов Беларуси и России подчеркнул, что без участия регионов двух стран проекты в области кооперации были бы лишены практического смысла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У этого мероприятия большая перспектива». Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и Украины на встрече с Петром Порошенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь готова поделиться с Украиной своим опытом в инфраструктурной модернизации, совершенствовании коммунального хозяйства, обновлении парка пассажирской специальной техники, дорожном строительстве, во всех тех сферах, в которых нуждается Украина. Точно такое заверение я получил от своего коллеги. Мы готовы учиться у вас тому, что умеете делать вы и то, что нам крайне необходимо.