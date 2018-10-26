Пётр Порошенко на Форуме регионов в Гомеле: «Рост поставок украинской продукции в Беларусь двигается опережающими темпами»

Новости Беларуси. 26 октября президенты Александр Лукашенко и Петр Порошенко встретились на Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 26 октября президенты Александр Лукашенко и Петр Порошенко встретились на Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петр Порошенко, президент Украины:
Наши отношения сегодня характеризуются отношениями дружбы и сотрудничества, так же, как и отношения между президентами. Мы абсолютно убеждены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран подчеркивает, что прирост составляет более 23 % год к году – в валюте.
Продукция белорусского машиностроения, продукция белорусской пищевой промышленности, строительные компании, дорожно-строительные компании из Беларуси чувствуют себя очень комфортно в Украине.
Я могу сказать, что рост поставок украинской продукции в Беларусь тоже двигается опережающими темпами. И для нас очень важно сберечь эти тенденции, которые на сегодняшний день были обозначены.
Сегодня Украина – один из важнейших политических и торгово-экономических партнеров нашей страны. В последнее время товарооборот динамично растет. По итогам 2017 года наторговали на 4,5 млрд долларов. Но цели намного амбициознее. В первую очередь, диалог намерены налаживать в сельском хозяйстве, нефтехимической, гуманитарной и научно-технологической сферах. А еще акцент будут делать на создании совместных предприятий, выпускающих продукцию для рынков третьих стран. Только за 2017 год на совместных сборочных производствах произведено более 2 тысяч тракторов, 90 комбайнов и 500 лифтов.
«У этого мероприятия большая перспектива». Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и Украины на встрече с Петром Порошенко