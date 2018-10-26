«Настроены на продолжение разговора». Беларусь и Франция рассчитывают довести товарооборот до 700 млн долларов

Новости Беларуси. Беларусь и Франция рассчитывают удвоить товарооборот в ближайшие годы и довести его до 700 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск из Парижа прибыла внушительная делегация, в составе которой как государственные деятели, так и бизнесмены. К слову, это первый такой визит членов правительства Франции в Беларусь с 2010 года. На повестке дня политические, экономические и многие другие вопросы. Стороны уверены, что огромный потенциал для сотрудничества есть в сельском хозяйстве и промышленности.

Уже сегодня реализуется достаточно совместных проектов. Например, французская компания участвует в строительстве третьей линии минского метро. Однако общих интересов гораздо больше. Создать условия для инвестиций, сделать Беларусь более привлекательной для французских компаний решили с помощью дополнительных финансовых инструментов, а именно страхованием кредитов.

Жан-Батист Лемуан, государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции:

Техника, транспорт белорусского производства, продукты питания, деревообработка – вот то, что нас интересует. Здесь есть потенциал для увеличения товарооборота. И, конечно, же сельское хозяйство. Ведь Беларусь и Франция – две аграрные страны. Самое главное, мы видим со стороны белорусских партнеров интерес к диалогу. Мы уже обсудили очень многие темы и настроены на продолжение разговора.