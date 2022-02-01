Отчисления в государственный бюджет Беларуси увеличились на 24%

Новости Беларуси. По данным Министерства по налогам и сборам, за 2021 год отчисления в бюджет увеличились на 24 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первой строчке оказались плательщики оптовой и розничной торговли. Вклад обрабатывающей промышленности составил 7,2 миллиарда. Транспорт и склады принесли в казну 2,7 миллиарда. Выросли также перечисления от бизнеса в телекоммуникационной отрасли. Строительные предприятия и производство нефтепереработки перечислили 1,6 миллиарда рублей. Отстали от лидеров такие отрасли, как финансовая и страховая деятельность и операции с недвижимостью.