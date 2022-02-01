Тариф на транзит нефти по Беларуси вырос на 7,4%

Новости Беларуси. С 1 февраля Беларусь меняет тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие изменения предусматривает постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Тариф увеличится на 7,4 %. Кроме того, предусмотрено повышение тарифов на перемещение нефти внутри страны. Его размер не превысит прогноза индекса цен производителей промышленной продукции на 2022 год.

И еще из новостей на нефтяном рынке. С 1 февраля на доллар увеличилась пошлина на экспорт черного золота из России.