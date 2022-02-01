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Тариф на транзит нефти по Беларуси вырос на 7,4%

01 февраля 2022 17:45
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Новости Беларуси. С 1 февраля Беларусь меняет тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тариф на транзит нефти по Беларуси вырос на 7,4%-1

Такие изменения предусматривает постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Тариф увеличится на 7,4 %. Кроме того, предусмотрено повышение тарифов на перемещение нефти внутри страны. Его размер не превысит прогноза индекса цен производителей промышленной продукции на 2022 год.  

И еще из новостей на нефтяном рынке. С 1 февраля на доллар увеличилась пошлина на экспорт черного золота из России.  

Больше новостей экономики за 1 февраля читайте здесь.  

# Нефть в Беларуси # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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