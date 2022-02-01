Новости экономики за 01.02.2022

По производителям швейцарских часов ударил рост цен на сырье – золото, бриллианты, сталь и титан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, поставщики драгоценностей подняли цены на 10-15 %, что подтверждает влияние инфляции и проблем с цепочками поставок. В индустрии роскоши ожидают рост в размере 3-4 % уже весной.