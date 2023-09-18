Экономический аналитик: рост промпроизводства в Беларуси почти в 2 раза выше, чем в Казахстане

Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Мы все любим планировать, прогнозировать. Если мы говорим о наших планах, глава государства, встречаясь с Владимиром Путиным, делился своим видением развития Союзного государства с точки зрения экономики. Он рассчитывает, что мы выйдем на досанкционный уровень. Что вы думаете с точки зрения финансов? Как мы будем планировать наши траты на следующий год? Кирилл Казаков, СТВ:

Досанкционный уровень – это как? Это хорошо или плохо? Алена Сырова:

Потому что все сравнивают.

Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:

Конечно, хорошо. Потому что для нас с определенного момента разделилось время: «досанкционное» и «санкционное». У нас еще «постсанкционный» не наступил период. Понятно, возникли проблемы: предприятия потеряли рынки, возникли проблемы с комплектующими, с логистикой. На этом фоне экономика сжалась, сократился экспорт, сократились объемы производства. Сейчас задача в том, чтобы нарастить их, выйти на объемы досанкционного уровня. Те рынки, которые мы потеряли (а это большие суммы – взять одну Украину только), мы должны заместить. Когда мы выйдем на досанкционный уровень, это значит, что мы заместим, восстановим объем экспорта, промышленного производства, решим проблемы с логистикой. То есть у нас наладятся экономические и производственные процессы. А финансы – это уже производная от этого. И чем быстрее мы выйдем на досанкционный уровень, тем больше у нас будет финансов. Кирилл Казаков:

Так вот вопрос: когда мы выйдем? Дмитрий Кийко:

Экономика работает, бюджет это зеркалит. Даже несмотря на то, что у нас плановый дефицит, мы выполняем все то, что планируем. На 2023 год мы все основные доходные источники выполняем. А по некоторым источникам у нас даже идет опережение. Это в первую очередь благодаря тем драйверам экономики, которые работают, в частности промышленности.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Коллеги, мне кажется, это относительно общие рассуждения – показательно было бы все-таки их оцифровать. То же утверждение главы государства, что в следующем году выйдем… Кирилл Казаков:

Георгий Васильевич, смотрите, тут написано: ВВП Беларуси за январь-июль 2023 года вырос почти на 3 %. Георгий Гриц:

Кирилл, не подсказывайте, я не двоечник. Я как раз о цифрах хочу сказать. Когда я даже тут не согласился бы с главой государства, что в следующем году мы выйдем на досанкционный [уровень – прим. ред.]. Мы уже вышли. Мы по некоторым показателям превысили. Дело в том, что говорил замминистра финансов – потери от экспорта, они составляли 10,2 миллиарда. Но тот же премьер-министр говорил, что, в принципе, мы этот недружественный шаг дезавуировали за счет новых рынков сбыта, которые дружественные. То есть 45 % экономики пострадали именно из-за санкционных ограничений. Но вот показатели как раз ВВП, 2,9, более того, есть более актуальные показатели по августу включительно. По-моему, там 3,1. Кирилл Казаков:

Пока мы к программе готовились, данные изменились.