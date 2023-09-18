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В Беларуси ставки по кредитам продолжают снижение на фоне замедления годовой инфляции

18 сентября 2023 16:57
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Новости Беларуси. Ставки по кредитам продолжают снижение на фоне дальнейшего замедления годовой инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минпром: у работников промышленности зарплаты за год выросли на 30%.

В Беларуси ставки по кредитам продолжают снижение на фоне замедления годовой инфляции-1

При этом юрлица могли одолжить у банков деньги на гораздо более выгодных условиях, чем население. Так, в августе бизнесмены оформляли кредиты по ставке 7,5 % годовых. По сравнению с августом 2022 года она снизилась почти на 8 процентных пунктов. И это без учета льготного кредитования. Займы для физлиц к концу этого лета выдавались в среднем под 10 % годовых. Это почти на 4 процентных пункта меньше, чем год назад.

Больше новостей экономики за 18 сентября здесь.

# Кредиты Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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