В Беларуси ставки по кредитам продолжают снижение на фоне замедления годовой инфляции

При этом юрлица могли одолжить у банков деньги на гораздо более выгодных условиях, чем население. Так, в августе бизнесмены оформляли кредиты по ставке 7,5 % годовых. По сравнению с августом 2022 года она снизилась почти на 8 процентных пунктов. И это без учета льготного кредитования. Займы для физлиц к концу этого лета выдавались в среднем под 10 % годовых. Это почти на 4 процентных пункта меньше, чем год назад.

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