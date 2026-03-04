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Сразу кладите трубку! Называем три признака, по которым можно определить мошенника

04 марта 2026 17:47
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Как понять, что товар продают мошенники? Правоохранитель назвал несколько важных пунктов – подробности читайте здесь.

Сразу кладите трубку! Называем три признака, по которым можно определить мошенника-2

Инга Сечко, наставник команды «Да!», психолог, профайлер Академии МВД Беларуси:
Есть очень простые три признака, которые говорят об обмане, три момента, на которые нас ловят. 

Первое – это страх. Если вы испытываете страх в этом разговоре, это первый признак – что-то не так. 

Второй признак – с вами говорят о деньгах незнакомые люди, которых вы не видите в живую. От вас хотят деньги. 

Третий признак – вас гоняют в спешку. Вас заставляют быстрее принимать решения, быстрее отдавать деньги, перечислять деньги. Если эти три признака есть, просто сразу кладите трубку. Не надо с ними разговаривать, не надо вступать в разговоры, потому что они хитрее вас.

Подробности в видео.

# Мошенничество # Интернет-мошенничество # Григорий Азаренок

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