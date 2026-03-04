Сразу кладите трубку! Называем три признака, по которым можно определить мошенника

Как понять, что товар продают мошенники? Правоохранитель назвал несколько важных пунктов – подробности читайте здесь .

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Инга Сечко, наставник команды «Да!», психолог, профайлер Академии МВД Беларуси:

Есть очень простые три признака, которые говорят об обмане, три момента, на которые нас ловят.

Первое – это страх. Если вы испытываете страх в этом разговоре, это первый признак – что-то не так.

Второй признак – с вами говорят о деньгах незнакомые люди, которых вы не видите в живую. От вас хотят деньги.

Третий признак – вас гоняют в спешку. Вас заставляют быстрее принимать решения, быстрее отдавать деньги, перечислять деньги. Если эти три признака есть, просто сразу кладите трубку. Не надо с ними разговаривать, не надо вступать в разговоры, потому что они хитрее вас.