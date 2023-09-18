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Минпром: у работников промышленности зарплаты за год выросли на 30%

18 сентября 2023 16:57
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Новости Беларуси. У работников промышленности зарплаты за год выросли на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ставки по кредитам продолжают снижение на фоне замедления годовой инфляции.

Минпром: у работников промышленности зарплаты за год выросли на 30%-1

За первое полугодие номинальная среднемесячная зарплата в организациях промышленности составила более 2 000 рублей или 110,9 % от общереспубликанского уровня. У горнодобытчиков реальный заработок в рублевом эквиваленте вырос в шесть раз к июню 2022 года. Это лучший показатель в стране. Численность работников промышленного комплекса достигла почти 146 тысяч человек, увеличившись на 2 000. По статистике на 100 уволенных приходится 107 принятых на работу.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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