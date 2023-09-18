Минпром: у работников промышленности зарплаты за год выросли на 30%

Новости Беларуси. У работников промышленности зарплаты за год выросли на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первое полугодие номинальная среднемесячная зарплата в организациях промышленности составила более 2 000 рублей или 110,9 % от общереспубликанского уровня. У горнодобытчиков реальный заработок в рублевом эквиваленте вырос в шесть раз к июню 2022 года. Это лучший показатель в стране. Численность работников промышленного комплекса достигла почти 146 тысяч человек, увеличившись на 2 000. По статистике на 100 уволенных приходится 107 принятых на работу.