Прямой эфир

Духовки с ИИ! Новое белорусско-китайское высокотехнологичное производство открыл холдинг «Горизонт»

04 марта 2026 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси открылось новое высокотехнологичное производство. Совместный белорусско-китайский проект реализован в системе холдинга «Горизонт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Фактически с нуля построен новый завод, где люди и роботы создают инновационный продукт. Причем его ждут не только на внутреннем рынке – 95 % продукции будет предназначено для стран ЕАЭС. 

2026 и 2027 годы в Беларуси и Китае объявлены годами промышленной кооперации. И реализованный менее чем за год совместный проект – первая ласточка из целого ряда запланированных стартапов. 

Ольга Масловская знает, что за красной ленточкой.

Духовки с ИИ! Новое белорусско-китайское высокотехнологичное производство открыл холдинг «Горизонт»-2

Роботы штампуют, роботы варят, красят, тестируют. Два месяца назад на «Горизонте» машинам доверили выпуск телевизоров. Теперь новый завод и новая история. Совместно с китайскими партнерами построили и запустили производство нужной хозяйкам техники.

Духовки с ИИ! Новое белорусско-китайское высокотехнологичное производство открыл холдинг «Горизонт»-4

Ольга Масловская, корреспондент:
На умном заводе выпускают не менее интеллектуальный продукт. В духовках использованы инновационные нагревательные элементы, которые до 200 градусов по Цельсию разгоняются за считаные секунды.

Духовки с ИИ! Новое белорусско-китайское высокотехнологичное производство открыл холдинг «Горизонт»-6

Дальше – больше. Распознать продукт, оценить его объем и характеристики и выбрать оптимальные параметры приготовления. Это тоже может духовой шкаф. Но не каждый, а только произведенный на базе ИИ-алгоритмов. И в Беларуси теперь такие есть. Технология ультрасовременная – белорусско-китайская. Математика наших двусторонних отношений проста: работаем на равных на общий успех. 

Китай – не просто экономический гигант, а страна, которая предлагает альтернативную модель глобального развития. И Беларусь с таким серьезным игроком связывает всепогодное и всестороннее партнерство. Индустриальный парк «Великий камень», самая мощная в стране гидроэлектростанция, национальная биотехнологическая корпорация, завод «БЕЛДЖИ»… Новое предприятие – тоже пример, достойный подражания. Инвестиции составили 35 миллионов долларов. Александр Лукашенко не раз подчеркивал: иностранные вложения – это важный фактор для стабильного развития страны.

Духовки с ИИ! Новое белорусско-китайское высокотехнологичное производство открыл холдинг «Горизонт»-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Требуется переформатировать инвестиционное направление. Китайские вложения за рубеж ставят рекорды, особенно в страны «Пояса и пути». Наше правительство тоже рапортует о росте (за 9 месяцев прошлого года по отношению к аналогичному периоду 2024 года более чем в два с половиной раза до 443 млн долларов). Но в директиву закладывались существенно более напряженные показатели (не менее полумиллиарда долларов, причем ежегодно, и не менее 150 млн долларов прямых инвестиций в каждую область и город Минск). Подробности. 

Идея активнее продвигать совместное технологическое развитие на основе современных китайских технологий и белорусских компетенций в промсекторе поддержана лидерами Беларуси и Китая. Впереди много взаимовыгодных проектов. 

Духовки с ИИ! Новое белорусско-китайское высокотехнологичное производство открыл холдинг «Горизонт»-10

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:
Мы с министром промышленности Китайской Народной Республики осенью того года провели совместную комиссию, определили проекты. Это один из проектов, который уже реализован. На эти два года у нас выстроена задача – мы будем и дальше развивать совместные проекты Китая и Беларуси. Первый проект – в бытовой и кухонной технике. У нас есть в автомобилестроении. И другие проекты мы развиваем. То же самое – в механообработке.

Новое предприятие – это всегда вакансии. На белорусско-китайском производстве создано 135 рабочих мест. Новичков обучали, и первые несколько месяцев персонал будет трудиться под кураторством китайских специалистов. 

Предприятие готово предложить рынку более 100 моделей новой бытовой техники. Причем подавляющая часть продукции будет продаваться за рубежом. Изучили: емкость рынка Евразийского экономического союза по некоторым позициям составляет порядка 2 миллионов единиц в год. Белорусско-китайский производитель намерен закрыть четверть потребности. 

Духовки с ИИ! Новое белорусско-китайское высокотехнологичное производство открыл холдинг «Горизонт»-12

Юрий Предко, генеральный директор холдинга «Горизонт»:
Чтобы достигнуть себестоимости, эффективности, чтобы достигнуть точки безубыточности, надо делать объемы. Такой пример для нас – Китай. Китай делает большие объемы для всего мира. Себестоимость низкая, потому что производительность высокая. Наша задача – повышать производительность. Эта производительность и количество позволяют нам получать маржу. Она может быть не очень большая, но на обороте она получается достаточно большая. Наша задача – максимально снизить затраты, максимально увеличить производительность, быть конкурентоспособными на рынке наряду с производителями, которые нас окружают. 

Подробности смотрите в видео. 

# Беларусь-Китай # Предприятия Беларуси # Юрий Предко # Ольга Масловская # Андрей Кузнецов

Другие новости рубрики

Все новости
Доллар – все? Доля рублей в общем объеме взаимных расчетов Минска и Москвы превысила 96%
27 февраля 2026 17:24

Доллар – все? Доля рублей в общем объеме взаимных расчетов Минска и Москвы превысила 96%

Тренд на углубление интеграции! В 2025-м товарооборот Беларуси и России приблизился к 55 млрд долларов
27 февраля 2026 17:10

Тренд на углубление интеграции! В 2025-м товарооборот Беларуси и России приблизился к 55 млрд долларов

Мы делаем то, что нужно нашим людям – Лукашенко о главном принципе Союзного государства
27 февраля 2026 16:38

Мы делаем то, что нужно нашим людям – Лукашенко о главном принципе Союзного государства