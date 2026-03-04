Духовки с ИИ! Новое белорусско-китайское высокотехнологичное производство открыл холдинг «Горизонт»

В Беларуси открылось новое высокотехнологичное производство. Совместный белорусско-китайский проект реализован в системе холдинга «Горизонт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фактически с нуля построен новый завод, где люди и роботы создают инновационный продукт. Причем его ждут не только на внутреннем рынке – 95 % продукции будет предназначено для стран ЕАЭС. 2026 и 2027 годы в Беларуси и Китае объявлены годами промышленной кооперации. И реализованный менее чем за год совместный проект – первая ласточка из целого ряда запланированных стартапов. Ольга Масловская знает, что за красной ленточкой.

Роботы штампуют, роботы варят, красят, тестируют. Два месяца назад на «Горизонте» машинам доверили выпуск телевизоров. Теперь новый завод и новая история. Совместно с китайскими партнерами построили и запустили производство нужной хозяйкам техники.

Ольга Масловская, корреспондент:

На умном заводе выпускают не менее интеллектуальный продукт. В духовках использованы инновационные нагревательные элементы, которые до 200 градусов по Цельсию разгоняются за считаные секунды.

Дальше – больше. Распознать продукт, оценить его объем и характеристики и выбрать оптимальные параметры приготовления. Это тоже может духовой шкаф. Но не каждый, а только произведенный на базе ИИ-алгоритмов. И в Беларуси теперь такие есть. Технология ультрасовременная – белорусско-китайская. Математика наших двусторонних отношений проста: работаем на равных на общий успех. Китай – не просто экономический гигант, а страна, которая предлагает альтернативную модель глобального развития. И Беларусь с таким серьезным игроком связывает всепогодное и всестороннее партнерство. Индустриальный парк «Великий камень», самая мощная в стране гидроэлектростанция, национальная биотехнологическая корпорация, завод «БЕЛДЖИ»… Новое предприятие – тоже пример, достойный подражания. Инвестиции составили 35 миллионов долларов. Александр Лукашенко не раз подчеркивал: иностранные вложения – это важный фактор для стабильного развития страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Требуется переформатировать инвестиционное направление. Китайские вложения за рубеж ставят рекорды, особенно в страны «Пояса и пути». Наше правительство тоже рапортует о росте (за 9 месяцев прошлого года по отношению к аналогичному периоду 2024 года более чем в два с половиной раза до 443 млн долларов). Но в директиву закладывались существенно более напряженные показатели (не менее полумиллиарда долларов, причем ежегодно, и не менее 150 млн долларов прямых инвестиций в каждую область и город Минск). Подробности. Идея активнее продвигать совместное технологическое развитие на основе современных китайских технологий и белорусских компетенций в промсекторе поддержана лидерами Беларуси и Китая. Впереди много взаимовыгодных проектов.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

Мы с министром промышленности Китайской Народной Республики осенью того года провели совместную комиссию, определили проекты. Это один из проектов, который уже реализован. На эти два года у нас выстроена задача – мы будем и дальше развивать совместные проекты Китая и Беларуси. Первый проект – в бытовой и кухонной технике. У нас есть в автомобилестроении. И другие проекты мы развиваем. То же самое – в механообработке. Новое предприятие – это всегда вакансии. На белорусско-китайском производстве создано 135 рабочих мест. Новичков обучали, и первые несколько месяцев персонал будет трудиться под кураторством китайских специалистов. Предприятие готово предложить рынку более 100 моделей новой бытовой техники. Причем подавляющая часть продукции будет продаваться за рубежом. Изучили: емкость рынка Евразийского экономического союза по некоторым позициям составляет порядка 2 миллионов единиц в год. Белорусско-китайский производитель намерен закрыть четверть потребности.