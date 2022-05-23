«Доллар и евро стали токсичными валютами». В каких деньгах Беларусь рассчитывается с другими странами?
Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».
Виталий Димиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Еще хотелось бы момент отметить, есть такое известное явление, как глобальные ножницы доходности, если говорить о доллароцентричной системе, то есть разница между стоимостью размещения резервов и привлечения ресурсов в свою экономику. Соответственно, чем больше мы уходим от доллара в наших расчетах, тем в большей степени мы не подвержены этому влиянию, выстраиваем оптимальные финансовые механизмы собственного взаимодействия. Конечно, нужно отмечать, что пока наши финансовые рынки недостаточно емкие и ликвидные на данный момент, есть проблемы, которые связаны с транзакционными издержками. Есть проблемы, которые вызваны рядом других эффектов. Но если в цифрах говорить, то в ближайшее время именно на это повлияли санкции. Известно, что мы перечисляем наши импортные пошлины в бюджеты друг друга в долларах, сначала получаем в рублях, затем расщепляем согласно установленному коэффициенту, перечисляем в долларах. А поскольку нам невозможно сейчас перечислять в долларах, они сами санкциями и …
Алена Сырова, СТВ:
С точки зрения практики, какие реально есть сейчас проблемы и барьеры в ваших взаимоотношениях с нашими коллегами по ЕАЭС?
Георгий Гриц, кандидат экономических наук:
С Казахстаном в какой валюте?
Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:
В российских рублях, но в тенге контрактов нет.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вот это проблема. В пятницу будет заседание ЕАЭС, этот вопрос один из тех, которые надо обсуждать. Почему ближайшие партнеры Россия и Беларусь этот вопрос решают, а Казахстан нет?
Михаил Серков:
Поймите, что в любом случае оптимально и идеально, когда валюта кредитов и валюта выручки совпадают. Мы не имеем кредитов в тенге, поэтому нам тенге не необходим.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Надо заметить, что касается промышленных предприятий, то мы очень связаны кооперационными связями с Россией в покупке металлов, поэтому когда мы продаем продукцию в Россию, в Казахстан, конечно, нам более приоритетна российская валюта. Мы не теряем на конвертации, мы не теряем на каких-то вещах в части разных валют, соответственно, получая российские рубли, мы можем заплатить российским предприятиям для поставки металлов. А наша промышленность металлоемкая, поэтому большой удельный вес того, что мы приобретаем, это в России.
Михаил Серков:
Здесь в данном случае если говорить о чем-то сложном, то мы определяем индикативные цены. Комиссия определяет, я тоже вхожу в состав этой комиссии, проходит все достаточно по-боевому и интересно. Получается так, что в Россию у нас индикатив в российских рублях, на Казахстан и в другие страны – в долларах. Тут есть проблема, когда российский был 120, а потом стал 60, то есть был период, когда было гораздо интереснее продавать в Казахстан, а сейчас гораздо интереснее продавать в Россию.
Кирилл Казаков:
Мы всегда знали, что любое повышение стоимости доллара очень выгодно производственникам, но очень невыгодно обычному человеку.
Виталий Димиров:
Более важно не то, в какой валюте происходит расчеты, хотя это важно, более важно, в какой работе номинированы контракты, от этого и зависит ситуация.
Георгий Гриц:
Я не согласен принципиально. Сегодня вопрос не в номинации, а в том, что доллар и евро стали токсичными валютами, то есть платеж в любом случае может быть заморожен, вот главная проблема. Это проблема, почему Россия настаивает на оплате в российских рублях, то есть до того контракт не сверстан, пока евро-доллар не сконвертируется в российских рублях в «Газпромбанке», поэтому доллар сегодня дискредитировал себя как валюта международного расчета.
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