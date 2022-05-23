«Доллар и евро стали токсичными валютами». В каких деньгах Беларусь рассчитывается с другими странами?

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».

Виталий Димиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Еще хотелось бы момент отметить, есть такое известное явление, как глобальные ножницы доходности, если говорить о доллароцентричной системе, то есть разница между стоимостью размещения резервов и привлечения ресурсов в свою экономику. Соответственно, чем больше мы уходим от доллара в наших расчетах, тем в большей степени мы не подвержены этому влиянию, выстраиваем оптимальные финансовые механизмы собственного взаимодействия. Конечно, нужно отмечать, что пока наши финансовые рынки недостаточно емкие и ликвидные на данный момент, есть проблемы, которые связаны с транзакционными издержками. Есть проблемы, которые вызваны рядом других эффектов. Но если в цифрах говорить, то в ближайшее время именно на это повлияли санкции. Известно, что мы перечисляем наши импортные пошлины в бюджеты друг друга в долларах, сначала получаем в рублях, затем расщепляем согласно установленному коэффициенту, перечисляем в долларах. А поскольку нам невозможно сейчас перечислять в долларах, они сами санкциями и … Алена Сырова, СТВ:

С точки зрения практики, какие реально есть сейчас проблемы и барьеры в ваших взаимоотношениях с нашими коллегами по ЕАЭС?

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

С Казахстаном в какой валюте? Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:

В российских рублях, но в тенге контрактов нет. Кирилл Казаков, СТВ:

Вот это проблема. В пятницу будет заседание ЕАЭС, этот вопрос один из тех, которые надо обсуждать. Почему ближайшие партнеры Россия и Беларусь этот вопрос решают, а Казахстан нет? Михаил Серков:

Поймите, что в любом случае оптимально и идеально, когда валюта кредитов и валюта выручки совпадают. Мы не имеем кредитов в тенге, поэтому нам тенге не необходим.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Надо заметить, что касается промышленных предприятий, то мы очень связаны кооперационными связями с Россией в покупке металлов, поэтому когда мы продаем продукцию в Россию, в Казахстан, конечно, нам более приоритетна российская валюта. Мы не теряем на конвертации, мы не теряем на каких-то вещах в части разных валют, соответственно, получая российские рубли, мы можем заплатить российским предприятиям для поставки металлов. А наша промышленность металлоемкая, поэтому большой удельный вес того, что мы приобретаем, это в России.