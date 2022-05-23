Новости экономики за 23.05.2022

Финансирование каких инвестиционных проектов продолжит Банк развития, как изменился экспорт промышленной продукции в Россию за три месяца, грозит ли молочной отрасли дефицит заквасок и как оценили белорусские тракторы на агропромышленной выставке в Сербии?

С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ СТРАН ПО ДЕШЕВИЗНЕ ГАЗА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Беларусь заняла третье место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения. Для оценки стоимости эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на российские рубли.