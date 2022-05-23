Новости экономики за 23.05.2022
Финансирование каких инвестиционных проектов продолжит Банк развития, как изменился экспорт промышленной продукции в Россию за три месяца, грозит ли молочной отрасли дефицит заквасок и как оценили белорусские тракторы на агропромышленной выставке в Сербии?
С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛАРУСЬ ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ СТРАН ПО ДЕШЕВИЗНЕ ГАЗА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Беларусь заняла третье место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения. Для оценки стоимости эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на российские рубли.
Доступность газа для потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан. Самый дешевый газ в Казахстане – 4,1 российских рубля за кубометр. На втором месте Россия с ценой 6,7 рубля за кубометр. Третье место занимает Беларусь, где газ дороже, чем в России, на 3 рубля. Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии, Швеции и Дании. В Швеции в пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива обойдется в 137 рублей.
Экспорт белорусской промышленной продукции в Россию за 4 месяца увеличился на 30%. Подробнее здесь.
БАНК РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ВЫДЕЛИТ 250 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА КРЕДИТОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Банк развития Беларуси выделит около 250 миллионов рублей на кредитование программы импортозамещения. Наибольшую эффективность показывают проекты поддержки малого и среднего бизнеса. Он более гибкий, быстрый, ему не нужно делать больших бизнес-планов. Достаточно закупить два или три станка, сделать небольшие инвестиции, получить высокую добавленную стоимость и, самое главное, произвести ту продукцию, которую ранее импортировали.
Ставка для бизнеса будет комфортной – 7,5 % в рублях. Она поможет быстро получить ресурсы, купить оборудование, вывести его в действие и произвести импортозамещающую продукцию.
«Производим каждый день больше». Институт мясо-молочной промышленности наращивает выпуск отечественных заквасок. Читайте здесь.
ТРАКТОРЫ BELARUS НА NOVI SAD INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR 2022 – КРУПНЕЙШЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В СЕРБИИ
Тракторы BELARUS представлены на крупнейшей агропромышленной выставке в Сербии. Интерес к отечественной спецтехнике высок. Это понятно по количеству посетителей и по их статусу: среди гостей президент Сербии Александр Вучич. Крепкое рукопожатие – залог успешного сотрудничества.
«МТЗ-ХОЛДИНГ» выпускает более 160 моделей модификаций тракторов и машин в диапазоне мощности от 9 до 365 лошадиных сил. Продукция холдинга присутствует на рынках около 85 государств.