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«Производим каждый день больше и больше». Институт мясо-молочной промышленности наращивает выпуск отечественных заквасок

23 мая 2022 15:50
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Российские производители кисломолочной продукции обеспокоены проблемами с покупкой импортной закваски из-за санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Производим каждый день больше и больше». Институт мясо-молочной промышленности наращивает выпуск отечественных заквасок-1

Белорусские молокозаводы нехватки стратегического компонента не испытывают. Институт мясо-молочной промышленности – единственное в стране предприятие, выпускающее концентрированные закваски. На основе коллекционных культур созданы технологии производства отечественных заквасок для изготовления различных ферментированных молочных продуктов.

«Производим каждый день больше и больше». Институт мясо-молочной промышленности наращивает выпуск отечественных заквасок-4

Ирина Калтович, заведующая сектором Института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Беларуси:
Учитывая, конечно, сложившуюся ситуацию, мы стараемся, мы производим каждый день больше и больше, думаем, как увеличить количество смен производства, думаем, чтобы у нас хватало оборудования. Нет пока такой ситуации, что кому-то чего-то не хватило.

О других новостях экономики за 23 мая читайте здесь.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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