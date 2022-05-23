«Производим каждый день больше и больше». Институт мясо-молочной промышленности наращивает выпуск отечественных заквасок

Российские производители кисломолочной продукции обеспокоены проблемами с покупкой импортной закваски из-за санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российские производители кисломолочной продукции обеспокоены проблемами с покупкой импортной закваски из-за санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские молокозаводы нехватки стратегического компонента не испытывают. Институт мясо-молочной промышленности – единственное в стране предприятие, выпускающее концентрированные закваски. На основе коллекционных культур созданы технологии производства отечественных заквасок для изготовления различных ферментированных молочных продуктов.
Ирина Калтович, заведующая сектором Института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Беларуси:
Учитывая, конечно, сложившуюся ситуацию, мы стараемся, мы производим каждый день больше и больше, думаем, как увеличить количество смен производства, думаем, чтобы у нас хватало оборудования. Нет пока такой ситуации, что кому-то чего-то не хватило.
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