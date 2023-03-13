Договорённости на 100 миллионов долларов. Какие соглашения подписали Беларусь и Иран?

Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси провели переговоры в Тегеране. Сначала президенты общались один на один, затем с участием делегаций. По итогам переговоров также подписан план мероприятий по случаю предстоящего 30-летия установления дипотношений между Беларусью и Ираном, ряд межправительственных соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Общий объем достигнутых договоренностей оценивают в 100 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Сегодня подписи поставлены сразу под 8 меморандумами и соглашениями. Помимо гуманитарного и культурного сотрудничества, соглашение между правоохранителями. Ряд договоренностей способствует экономическому сотрудничеству. В области карантина и защиты растений. А ведомства по стандартизации договорились о сертификации халяльной продукции. А между тем Иран – это 80-миллионный рынок.

Логистика – еще одна и очень существенная деталь. Иран может стать хабом белорусской продукции. Очень выгодное положение как сухопутное, так и морское – достигнуты договоренности в области транспорта.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Мы сегодня говорили о развитии коридора Север – Юг. Безусловно, это выход к морю. Мы сегодня подписали соглашение о безразрешительной системе. Это означает, что наши перевозчики, как и иранские, могут сегодня беспрепятственно осуществлять двусторонние перевозки. Мы сегодня также обсуждали развитие железнодорожного маршрута. Иранской стороне требуется сегодня построить порядка 180 километров железной дороги. И иранская сторона активно приступила к этой работе, чтобы закончить железнодорожный коридор Север – Юг в направлении порта Пандарабас. Это тоже для нас важно, потому что, помимо всего прочего, когда мы говорим о перевозке в Иран, мы также говорим и о транзите через Иран в дальние страны. Поэтому сегодня это очень важный коридор. И мы договорились вместе развивать.

Президент отметил: то, что он видел 12 лет назад и сейчас, – налицо развитие. А никакие санкции остановить не смогли. Развитие национальных иранских проектов.