США на грани банковского кризиса

Новости США. Ситуация в банковском секторе США развивается по-голливудски стремительно. За последнюю неделю закрылся один криптобанк и два классических, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФРС проводит экстренное закрытое совещание, на котором главный вопрос – спасение или похороны банка с активами на 200 миллиардов долларов, а также как вернуть депозиты клиентам и избежать паники. Амбиции банка не соответствовали реальности рынков и рисков, резкий спад цен на криптовалюты привел к увеличению невозвратных займов и снижению доходности банка. Отток капитала теперь является для регулятора США сигналом проблем, и все банки средней руки рискуют закрыться одним днем и ждать нового владельца.

Больше новостей экономики за 13 марта здесь.