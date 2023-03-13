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США на грани банковского кризиса

13 марта 2023 14:59
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Новости США. Ситуация в банковском секторе США развивается по-голливудски стремительно. За последнюю неделю закрылся один криптобанк и два классических, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

США на грани банковского кризиса-1

ФРС проводит экстренное закрытое совещание, на котором главный вопрос – спасение или похороны банка с активами на 200 миллиардов долларов, а также как вернуть депозиты клиентам и избежать паники. Амбиции банка не соответствовали реальности рынков и рисков, резкий спад цен на криптовалюты привел к увеличению невозвратных займов и снижению доходности банка. Отток капитала теперь является для регулятора США сигналом проблем, и все банки средней руки рискуют закрыться одним днем и ждать нового владельца.  

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# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Новости США # Фотофакт

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