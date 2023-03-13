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Новости экономики за 13.03.2023

13 марта 2023 15:02
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США грозит серьезный банковский кризис. Как американское правительство пытается потушить финансовый пожар? Импортозамещающий проект по производству упаковки, аналогов которой нет в Беларуси, реализуют в Бегомле. Какие предприятия уже сегодня готовы закупать дефицитный товар? И какой рекорд в масштабах СНГ установили белорусские нефтяники?  

Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 13.03.2023-1

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ХАКАСИИ ВПЕРВЫЕ РЕАЛИЗОВАНА ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССКУЮ БИРЖЕВУЮ ПЛОЩАДКУ  

40 тысяч тонн угля на без малого 9 миллионов рублей купил отечественный производственный холдинг у хакасского угледобывающего предприятия. Это первая сделка по продукции из Хакасии на белорусской биржевой площадке. Таким образом, в очередной раз расширилась география российских участников биржевых торгов. С начала 2023 года уже аккредитовано более 50 компаний из разных регионов России. Что касается Хакасии, то здесь прежде всего интересен уголь, поэтому и предметом первой сделки стал именно этот товар.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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