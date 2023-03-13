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В Бегомле будут производить упаковку, аналогов которой в Беларуси нет

13 марта 2023 15:00
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Новости Беларуси. Импортозамещающий проект по производству упаковки, аналогов которой в Беларуси нет, реализуют в Бегомле. Упаковочную тару будут делать из семислойного картона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Бегомле будут производить упаковку, аналогов которой в Беларуси нет-1

На рынке большой спрос на такую продукцию. Ее уже готовы закупать «Могилевлифтмаш», «Атлант», «Горизонт» и другие предприятия. Также есть заявки из стран ближнего зарубежья. Сейчас на предприятии разработан бизнес-план и закупается необходимое оборудование.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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