В Бегомле будут производить упаковку, аналогов которой в Беларуси нет

Новости Беларуси. Импортозамещающий проект по производству упаковки, аналогов которой в Беларуси нет, реализуют в Бегомле. Упаковочную тару будут делать из семислойного картона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рынке большой спрос на такую продукцию. Ее уже готовы закупать «Могилевлифтмаш», «Атлант», «Горизонт» и другие предприятия. Также есть заявки из стран ближнего зарубежья. Сейчас на предприятии разработан бизнес-план и закупается необходимое оборудование.

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