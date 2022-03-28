Богданов: «Когда ты в 200-300% увеличиваешь стоимость товара на полке – мы этого не допустим»

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.
Кирилл Казаков, СТВ:
Доллар у нас сначала вскочил, потом откатился обратно до 3 рублей. А цены как выросли в магазинах, так обратно и не уходят. Ладно, это касается продовольствия, с продовольствием мы вопросы закроем, у нас есть система, есть дееспособное сельское хозяйство. А что касается импортных товаров? Мы заходим в магазин – куплю хлеб. Я знаю, что он белорусский, хороший, колбаса, молочка, какие-то минимальные товары, которые продаются для еды. Но для нас, людей, которые живут в XXI веке, есть какие-то вещи, которые не являются уже роскошью. Условно – итальянский кофе. Итальянский кофе подорожает? Если да, то почему? Потому что логисты, которые везут его через Москву, цену взвинтили либо потому что оно к нам попадет через санкции? Или вообще не попадет.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Факторов влияния на конечную стоимость на наших полках в магазине очень много. Вы уже частично их озвучили. Самое основное – курс иностранной валюты, по которой закупается товар, это понятно. Выросла логистика, усложнилась, возникли риски, зависит от того, насколько долго будет продаваться товар. Есть высокооборачиваемый товар, на него сильно большие риски обычно не закладывают. Из себестоимости формирование стоимости товара невысокое. Но если товар продается 120 дней или полгода, в него импортер закладывает немножко больше. Но позиция государства и МАРТ заключается в том, что мы не должны допустить спекулятивного роста цен, необоснованного. Мы боремся за справедливую цену. Если есть определенный обоснованный риск, пожалуйста, заложи. Вот курсовая разница, вот у тебя стоимость импортного контракта. Но когда ты в 200-300 % увеличиваешь стоимость на полке – мы этого не допустим. Мы не допустим вакханалии в формировании цены на полке в магазине. И импортерам мы это постоянно говорим. Сегодня у нас было совещание, мы собрали всех импортеров, и вместе с Комитетом государственного контроля был очень жесткий разговор на эту тему.
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