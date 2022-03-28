Богданов: «Когда ты в 200-300% увеличиваешь стоимость товара на полке – мы этого не допустим»

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.

Кирилл Казаков, СТВ:

Доллар у нас сначала вскочил, потом откатился обратно до 3 рублей. А цены как выросли в магазинах, так обратно и не уходят. Ладно, это касается продовольствия, с продовольствием мы вопросы закроем, у нас есть система, есть дееспособное сельское хозяйство. А что касается импортных товаров? Мы заходим в магазин – куплю хлеб. Я знаю, что он белорусский, хороший, колбаса, молочка, какие-то минимальные товары, которые продаются для еды. Но для нас, людей, которые живут в XXI веке, есть какие-то вещи, которые не являются уже роскошью. Условно – итальянский кофе. Итальянский кофе подорожает? Если да, то почему? Потому что логисты, которые везут его через Москву, цену взвинтили либо потому что оно к нам попадет через санкции? Или вообще не попадет.