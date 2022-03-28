Подорожают ли белорусские Geely? Рассказал директор СЗАО «БЕЛДЖИ»

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу « По существу » обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Для легковых автомобилей здесь довольно сложная ситуация тем, чтобы собрать такой типовой легковой автомобиль, нужно иметь синхронную работу 1200 поставщиков, то есть 1200 типов деталей используется в одном автомобиле. Конечно, это мировое разделение труда, конечно, влияют здесь не только санкционные вещи. Я думаю, что всем известно, что уже с прошлого года не хватает чипов, а эта нехватка приводит к дефициту. Если хотя бы один из 1200 не поставляет, это значит, фактически автомобиль полный не соберешь. Обычно все автомобильные заводы имеют технологический отпуск, где мы проводим профилактику оборудования для того, чтобы потом работать с максимальной нагрузкой. Поэтому в этом году, когда говорили, что Geely стало, – нет, это планово, это оплачиваемый отпуск всем работникам, так, как мы делали каждый год. Другое дело, что мы каждый год делали это в июле, а сейчас мы сделали в марте. Но я могу сказать, что 1 апреля мы уже начинаем работу, есть полная комплектация. Конечно, в первую очередь для нас влияние оказывает именно мировой тренд в автопроме, то есть это дефициты комплектующих, это уход некоторых поставщиков, а помимо того, что это сложный автомобиль, ведь любой элемент требует серьезных испытаний, поскольку автомобиль – это средство повышенной опасности. То есть все мы хотим, чтобы это было абсолютно безопасно. И я должен сказать, что сейчас наш завод «БЕЛДЖИ» входит в состав Министерства промышленности, и сейчас активно ведутся работы по импортозамещению, по подключению тех, кто может сделать автокомпоненты, по снятию рисков, которые есть.

Алена Сырова:

У нас достаточно предприятий, которые могут заменить ваших зарубежных партнеров?

Кирилл Казаков, СТВ:

Эта локализация помогает нам сейчас?

Геннадий Свидерский:

Да, она помогает. Это касалось и «Белшины», где мы применяем, и стекол на автомобиле, и аккумуляторов и так далее. Конечно, это нельзя сделать одномоментно. Мы должны, во-первых, попадать в нужную цену, во-вторых, дать нужный уровень качества и пройти все испытания.