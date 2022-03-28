Белорусский легпром готов заменить ушедшие с российского рынка бренды

Новости Беларуси. Санкции заставили искать и расширять рынки сбыта. Белорусский легпром готов заместить часть ушедших с российского рынка брендов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 тысячи предприятий легкой промышленности имеют крепкие связи с Россией. По итогам 2021 года более 65 % экспорта предприятий концерна «Беллегпром» отгружалось именно в Российскую Федерацию, а это более 300 миллионов долларов.

В формате видеоконференции состоялось первое заседание белорусско-российской рабочей группы по вопросам легкой промышленности. Подобные встречи предусмотрены планом реализации программы Союзного государства по формированию единой промышленной политики и станут регулярными. Основные сферы, в которых будут разработаны белорусско-российские программы импортозамещения, – это автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение и микроэлектроника. Беларусь и Россия создадут совместные планы поставок.